ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

البحث العلمي تعلن أسماء الفريق الممثل لمصر في معرض جنيف الدولي للاختراع

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، نتائج تقييم ابتكارات المتقدمين للحصول على دعم الأكاديمية وتمثيل مصر في فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 والذي سيُعقد في العاصمة السويسرية جنيف في أبريل 2019، حيث اختارت اللجان 16 مبتكرا للمشاركة بـ 19 ابتكارا، وذلك من ضمن 176 من المتقدمين على موقع الأكاديمية، والابتكارات في مجالات الهندسة، والاتصالات، والطب، والصيدلة، والكيمياء، والزراعة، والمياه والطاقة.

وقال "صقر"، إن دعم الدولة للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الأيام، وتقوم الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، على إطلاق برامج ومبادرات وآليات جديدة لدعم المبتكرين ومضاعفة الدعم.

وأضاف أن الأكاديمية ستدعم المخترعين المصريين للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة ليصل إجمالي الدعم إلي ما يقرب من 300,000 جنيه مصري، وتهدف الأكاديمية من ذلك إلى فتح نافذة دولية سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة من خلال تبني وتشجيع الأكاديمية للابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة في جميع المجالات والتي تعد نواة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في المعرض من خلال الموقع الإلكتروني لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يوم 23 يناير 2019 وحتى 14 فبراير 2019، وتم استقبال 176 متقدما عبر الموقع وتم تقسيم الإبتكارات المرشحة حسب التخصصات المعلنة، وقام أعضاء لجنة التحكيم -وهم نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات- بتقييم المرحلة الأولى للابتكارات ثم استقرت اللجنة على اختيار الأفضل من كل تخصص، ثم إجراء مقابلات شخصية مع كافة المرشحين الذين تم تصفيتهم من المرحلة الأولي وقاموا بعروض تقديمية أمام اللجنة، واختارت اللجنة 10 مبتكرين، هذا بخلاف الفائزين في محوري الشركات الناشئة ومشروعات التخرج الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 وعددهم 6 مبتكرين وقد تم تقييمهم من قبل خلال المعرض.

ولمعرفة أسماء الفائزين يرجى زيارة موقع الأكاديمية على:

www.ast.sci.eg

ترشيحاتنا

رضا عبد العال لـ حسام حسن: عملت أكبر غلطة في تاريخك

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

انسي الكرش بكوب من هذا المشروب الطبيعي

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو

خالد جلال يكشف حقيقة العودة للزمالك.. فيديو

احترس قبل الشراء.. علامات تؤكد فساد الدجاج النيئ

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

بعد مهاجمته للعرب.. قرقاش يفتح النار على نتنياهو

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق
الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟