البحث العلمي تعلن أسماء الفريق الممثل لمصر في معرض جنيف الدولي للاختراع

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، نتائج تقييم ابتكارات المتقدمين للحصول على دعم الأكاديمية وتمثيل مصر في فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 والذي سيُعقد في العاصمة السويسرية جنيف في أبريل 2019، حيث اختارت اللجان 16 مبتكرا للمشاركة بـ 19 ابتكارا، وذلك من ضمن 176 من المتقدمين على موقع الأكاديمية، والابتكارات في مجالات الهندسة، والاتصالات، والطب، والصيدلة، والكيمياء، والزراعة، والمياه والطاقة.



وقال "صقر"، إن دعم الدولة للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الأيام، وتقوم الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، على إطلاق برامج ومبادرات وآليات جديدة لدعم المبتكرين ومضاعفة الدعم.



وأضاف أن الأكاديمية ستدعم المخترعين المصريين للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة ليصل إجمالي الدعم إلي ما يقرب من 300,000 جنيه مصري، وتهدف الأكاديمية من ذلك إلى فتح نافذة دولية سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة من خلال تبني وتشجيع الأكاديمية للابتكارات والاختراعات المصرية المتميزة في جميع المجالات والتي تعد نواة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في المعرض من خلال الموقع الإلكتروني لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يوم 23 يناير 2019 وحتى 14 فبراير 2019، وتم استقبال 176 متقدما عبر الموقع وتم تقسيم الإبتكارات المرشحة حسب التخصصات المعلنة، وقام أعضاء لجنة التحكيم -وهم نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات- بتقييم المرحلة الأولى للابتكارات ثم استقرت اللجنة على اختيار الأفضل من كل تخصص، ثم إجراء مقابلات شخصية مع كافة المرشحين الذين تم تصفيتهم من المرحلة الأولي وقاموا بعروض تقديمية أمام اللجنة، واختارت اللجنة 10 مبتكرين، هذا بخلاف الفائزين في محوري الشركات الناشئة ومشروعات التخرج الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 وعددهم 6 مبتكرين وقد تم تقييمهم من قبل خلال المعرض.



ولمعرفة أسماء الفائزين يرجى زيارة موقع الأكاديمية على:



www.ast.sci.eg