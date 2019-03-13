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برلمان

برلماني يطلب استدعاء وزيرة الصحة بالبرلمان بسبب مدير معهد القلب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:16 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
ماجدة بدوي
تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة للدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن إقالة مدير معهد القلب، وإحالته للتحقيق العاجل، مطالبًا بضرورة استدعاء الوزيرة للوقوف على الأسباب الحقيقية حول الإقالة والإحالة للتحقيق.

وأوضح النائب في بيان، الأربعاء، أن وزيرة الصحة أصدرت قرار بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان مديرًا لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره في مهام عمله، بناءً على مذكرة من مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، تفيد بوجود عدد من العمليات الجراحية تم تأجيلها بالمعهد القلب دون أسباب.

وشدد النائب على ضرورة استدعاء الوزيرة للوقوف على الأسباب الحقيقة حول اتخاذ القرار وهل هناك مخالفات صارخة تتطلب اتخاذ هذا القرار، لافتًا إلى ضرورة معرفة ملابسات اتخاذ القرار حتى لا يُخيل للبعض أن الوزيرة تستغل سلطاتها في غير موضعها، مشيرًا إلى أن الدكتور جمال شعبان، أنشأ أحدث وحدة في مصر لعلاج أزمات القلب الحادة واختير شخصية العام في طب القلب، من جانب المؤتمر العام لجمعية القلب المصرية.

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