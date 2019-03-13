المحافظة على الممتلكات العامة واجب ديني ووطني.. ندوة بإعلام بورسعيد

عقد مجمع إعلام بورسعيد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومدرسة تنيس الابتدائية ندوة تحت عنوان " المحافظة على الممتلكات العامة واجب ديني ووطني".





وبحسب بيان، الأربعاء، استضافت الندوة كلا من الشيخ محمد الحديدي إمام وخطيب بأوقاف بورسعيد وحضرها وليفة السيد مديرة المدرسة وعصام صالح مسئول الإعلام التنموي بمجمع إعلام بورسعيد وفريق التربية الاجتماعية والنفسية بمدرسة تنيس الابتدائية الأساتذة أحمد عبد المجيد وحنان الجميعي وهويدا الموجي وأميرة غراب وزينب رضوان.





وأشارت مرفت الخولي مدير عام إعلام القناة ومجمع إعلام بورسعيد بأن الندوة تأتي في إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوعية الطلاب منذ المرحلة الابتدائية بأهمية الالتزام بالسلوكيات الايجابية الهادفة للارتقاء بالمجتمع و بناء الشخصية الوطنية القادرة على حمل الأمانة والحفاظ على موارد الوطن و حسن توظيفه لخير أبنائه.





وتناول الشيخ محمد الحديدي بالشرح والتعريف مفهوم الممتلكات العامة الذي يعني كل تلك المؤسسات بأنواعها والتي تقع تحت مظلة الملكية العامة أي ملكية المجتمع ككل لها وهي تشمل والطرق العامة والكباري والمساجد والجامعات والمدارس الحكومية والهيئات والمرافق العامة مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمراكز الخدمية مثل المستشفيات أو أقسام الشرطة أو الإسعاف والحدائق العامة والمنتزهات ووسائل المواصلات العامة وغيرها الكثير.





وأضاف أن الممتلكات العامة هي تلك المنشآت والهيئات التي ليست بملكية خاصة لفرد بعينه وإنما هي ملك عام لجميع أفراد المجتمع فالجميع داخل نطاق الدولة أو المجتمع يستفيدون من خدماتها المختلفة وهذه الممتلكات العامة هي مؤسسات تكون تابعة في إدارتها إلى الدولة وهي لها فائدة كبيرة وضخمة لمواطني الدولة والمجتمع بشكل عام ، حيث أن الهدف منها هو تقديم الخدمات إلى كل فرد أو مواطن في المجتمع ولذلك فإن الاعتداء عليها بأي شكل كان من أشكال التخريب أو إلحاق الضرر بها هو بمثابة اعتداء على المجتمع أو الدولة ككل نظرا لأهميتها الشديدة ولذلك فيجب على كل فرد في الدولة أن يحافظ عليها بكل الطرق والوسائل الممكنة.





وأكد الشيخ الحديدي على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة بضرورة أن يكون مفهوم الحفاظ والعناية بالممتلكات العامة هو مفهوم متأصل لدى جميع أفراد المجتمع منذ سن الطفولة لذا لابد من تركيز الأسرة و مؤسسات التنشئة الاجتماعية على تعليم الأطفال والصغار ثقافة الحفاظ على المصالح العامة والممتلكات المجتمعية و العمل على تقوية الوازع الديني للعمل بشكل كبير على منع العبث أو التخريب للممتلكات العامة حيث يعد تخريبها هو ذلك الذنب الذي يقترفه الفرد في حق المجتمع وليس في حق شخص معين وأن يكون التركيز على توصيل رسالة أن التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة هو من الأمور المحرمة في الدين الإسلامي بل مختلف الأديان السماوية ويكون افساد الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها ولقد حرم الله الافساد في آيات كثيرة من القرآن ومنها قوله تعالى (أحسن كما أحسن الله اليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين ) وغيرها الكثير من الآيات التي تنهى عن الفساد وتنذر المفسدين بالعقاب والفساد كلمة عامة تشمل كل صور الفساد مهما كان صغيرا فتلويث المياه فساد وتعطيل وتخريب الحدائق فساد وتشويه المناظر الجميلة فساد والعبث بجميع المرافق العامة فساد والذي نريد الوصول إليه أن كل عبث يضر بالممتلكات العامة فهو فساد داخلا في العقاب سواء كان الضرر صغيرا أوكبيرا.



