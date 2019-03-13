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اقتصاد

البترول: زيادة إنتاج الغاز 900 مليون قدم من حقل ريفن بنهاية العام ..صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:17 ص
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، مع رئيس شركة شلمبرجير الأمريكية
مصطفى خلاف - مايكل عياد
التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع بوب دادلى رئيس مجموعة بريتش بتروليم العالمية " بى بى " حيث ناقش الجانبان موقف تنفيذ برامج العمل المشتركة في منطقة البحر المتوسط بعد تدشين المرحلة الثانية من مشروع تنمية وانتاج الغاز بغرب دلتا النيل مؤخرا ووضعها على خريطة الإنتاج.

واشار "الملا" الى الاتفاق على تكثيف الجهود لوضع المرحلة الثالثة من المشروع على خريطة الإنتاج في موعده المحدد قبل نهاية العام الحالي والمعروف باسم حقل ريفن ليسهم في إضافة معدلات انتاج مرتفعة من الغاز الطبيعى الى انتاج مصر تقدر بحوالي 900 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

ومن جانبه أكد دادلى على ان النجاحات التي حققتها بى بى في مصر في مجال الغاز الطبيعى تدفعها الى الاستمرار في زيادة استثماراتها لتصبح اكثر دولة استثمرت فيها بى بى عالميا خلال السنوات الأخيرة مشيرا الى التزامها بالعمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط العمل في كافة مشروعاتها في مصر سواء التي تقوم بتشغيلها او المشاركة فيها مع شركات عالمية أخرى .

كما التقى المهندس طارق الملا، مع رئيس شركة شلمبرجير الأمريكية التي تعمل في مصر منذ أكثر من 80 عاما حيث تم بحث موقف المشروعات المشتركة بين قطاع البترول والشركة الامريكية لتطبيق أحدث التكنولوجيات والحلول المتطورة التي تساهم في دفع الأنشطة البترولية والغازية في مصر والتعاون في تقديم البرامج التدريبية واعداد وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع البترول المصرى بالإضافة الى استعراض رؤية الشركة المستقبلية في مصر خاصة بعد افتتاح أحدث مجمع لتقديم خدماتها وانشطتها في مصر مؤخرا والذى يعد من أكبر مجمعات شركة شلمبرجير على المستوى العالمى .

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