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مصر تستضيف الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي أكتوبر المقبل.. 20 دولة من خارج القارة السمراء تشارك به و1500 باحث يعرضون ابتكاراتهم.. وتنظيم معرض على هامش المنتدى لأفضل المنتجات الزراعية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:33 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
  • وزير الزراعة: الأسبوع الزراعي الأفريقي فرصة لزيادة الإنتاج وتعزيز أواصر التعاون
  • البحوث الزراعية: المؤتمر يهدف لدعم الاستثمار الزراعي وتطوير الابتكاراتمدير "الفارا": 20 دولة غير أفريقية ستشارك في الأسبوع العلمي

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استضافة مصر الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي، وذلك في 8 أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع منتدى الأبحاث الزراعية في أفريقيا (فارا)، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الأسبوع العلمي في منطقة شمال أفريقيا وبذلك فإنه يفتح مجالا جديدا لمشاركة مصر في تشكيل الزراعة ونظم الغذاء في القارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الزراعة بالدقي، للإعلان عن تفاصيل الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي الثامن، بحضور وفد أفريقي وعدد من قيادات الزراعة.

وقال "أبوستيت" إن انعقاد المؤتمر يتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن القارة الأفريقية ما زالت بكرا ولم تكتشف مواردها، لذلك فالمؤتمر يهتم بقضية التصنيع الزراعي لتوفير مزيد من فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة للناتج القومي.

وأضاف أن فعاليات الأسبوع العلمي تستمر لمدة 4 أيام ويجذب حوالي 1500 مشارك ومشاركة نصفهم تقريبا من خارج مصر، ويعقد الأسبوع مرة كل ثلاث سنوات ويجمع الأطراف المعنيين بالعلوم الزراعية الأفريقية وهو بمثابة منتدى للمهتمين والشركاء لتحديث رؤيتهم المشتركة حول الأبحاث الزراعية من أجل التنمية وتأكيدها، كما يوفر مجالا فريدا لهؤلاء المعنيين لخلق شبكات للتواصل فيما بينهم وتجديد شركات قائمة أو إلغاء شراكات أخرى وتبادل المعرفة والخبرات، والأهم من ذلك تحديد الأنشطة الرئيسية المشتركة التي يود هؤلاء الشركاء تنفيذها سويا من أجل تحقيق هدفهم المشترك.

وأوضح الوزير أن الأسبوع العلمي سيكون فيه مجال لعقد اجتماعات عمل (B2B)، كما سيقام أيضا معرض طوال مدة المؤتمر.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي سوف يناقش الموضوعات الرئيسية الخاصة بالعلوم والابتكارات من أجل تحقيق متطلبات المستقبل، ومستقبل الزراعة في أفريقيا، وسلاسل القيمة المرنة للمناخ، ونظم الغذاء الزراعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمؤسسات من أجل تحسين تقديم الخدمة، وزيادة القدرات من أجل الابتكار، والابتكار للتأثير في الشراكات، وتعظيم الاستثمارات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير نظم المعرفة والتأثير على الناس، من خلال الزراعة الرقمية، والسياسات والحوافز المشجعة، والتوسع في الابتكارات.

من ناحيته، أعرب الدكتور يمي المدير التنفيذي لـ"الفارا"، عن سعادته لانعقاد الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي في مصر لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا وأن هناك حوالي 20 دولة أخرى غير أفريقية سوف تشارك فيه.

وقال إن هناك معرضا للمنتجات سيقام على هامش الجلسات العلمية للأسبوع، وهو فرصة لكل الدول الأفريقية لعرض أفضل ما لديها من منتجات زراعية.
مصر تستضيف الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي أكتوبر المقبل.. 20 دولة من خارج القارة السمراء تشارك به و1500 باحث يعرضون ابتكاراتهم.. وتنظيم معرض على هامش المنتدى لأفضل المنتجات الزراعية
مصر تستضيف الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي أكتوبر المقبل.. 20 دولة من خارج القارة السمراء تشارك به و1500 باحث يعرضون ابتكاراتهم.. وتنظيم معرض على هامش المنتدى لأفضل المنتجات الزراعية
مصر تستضيف الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي أكتوبر المقبل.. 20 دولة من خارج القارة السمراء تشارك به و1500 باحث يعرضون ابتكاراتهم.. وتنظيم معرض على هامش المنتدى لأفضل المنتجات الزراعية
مصر تستضيف الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي أكتوبر المقبل.. 20 دولة من خارج القارة السمراء تشارك به و1500 باحث يعرضون ابتكاراتهم.. وتنظيم معرض على هامش المنتدى لأفضل المنتجات الزراعية
مصر تستضيف الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي أكتوبر المقبل.. 20 دولة من خارج القارة السمراء تشارك به و1500 باحث يعرضون ابتكاراتهم.. وتنظيم معرض على هامش المنتدى لأفضل المنتجات الزراعية

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