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محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بفاقوس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:23 ص
حملة مكبرة لأزالة
حملة مكبرة لأزالة التعديات علي الأراضي الزراعية
محمد الطحاوي
أكد المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة فاقوس انه تم التشديد على ضرورة ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بكل حزم وقوة مع المتعدى على الرقعة الزراعية واراضى املاك الدولة وتطبيق القانون.

وأضاف رئيس مركز ومدينة فاقوس بأنه تم تكليف رئيس الوحدة المحلية بالسماعنة بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالسماعنه حيث تم إزالة حالة تعدي على مساحة واحد قيراط عبارة عن حفر قواعد خرسانية وتشوين مواد بناء وتم الإزالة ازاله كلية بلودر مجلس مدينة فاقوس .

كما تم تكليف رئيس الوحدة المحلية بكفر شاويش باسترداد ٤ قراريط أملاك دولة تم التعدى عليها من قبل أحد المواطنين بقرية المزارقة والتى تم تخصيصها لصالح خدمة الشباب والرياضة وتم استرداد قطعة الأرض وتم تسليمها إلى المدير التنفيذي لمركز شباب كفر شاويش لحين تعيين مدير مجلس إدارة وذلك فى اطار حرص رئاسة المركز على الرقعة الزراعية وسيادة دولة القانون.

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