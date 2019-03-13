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بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون بدوري الابطال

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره، أوليمبيك ليون الفرنسي، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو"، بإياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم

وفتحت مباراة الذهاب بين الفريق الكتالوني والفريق الفرنسي، الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بتعادلهما سلبيًا على ملعب "ليون".

وتشير التوقعات إلى أن حظوظ الفريق الكتالوني، في الوصول إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال هي الأوفر، حيث إنه متسلحًا بأرضه وجماهيره.

وبالرغم من أن المباراة ستقام على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، إلا أن البارسا يخشى مفاجآت إياب دور الـ16 للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن ودعت 3 أندية البطولة على ملاعبها ووسط جماهيرها بسيناريوهات مثيرة.

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