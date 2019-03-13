إسكان البرلمان: 18 مليون وحدة سكنية دون ترخيص.. و60% نسبة المخالفات.. فيديو

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المخالفات الإسكانية التي يرتكبها البعض تؤدي إلى تكون المناطق العشوائية.



وتابع "محمود" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المٌذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأربعاء، أن هناك مليونا و800 ألف مبنى في مصر بدون ترخيص من الأصل، مشيرًا إلى أنه بمتوسط المعدل إذا كان كل مبنى يحوي 10 وحدات، يعني أن هناك 18 مليون وحدة سكنية دون ترخيص.



وأشار "محمود" إلى أن 60% من الثروة العقارية في مصر مخالفة وعشوائية، مشيرًا إلى أن تلك المشكلة تمس الأمن القومي، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات خلال الفترة القادمة.



وأضاف "محمود" أن أسباب المخالفات قد تكون بسبب الدولة أو المواطن ولا يتحمل المسؤولية أحدهم فقد، مشيرًا إلى أن ما يقع على عاتق الدولة تم التعامل معه، موضحًا أن تأخر الحكومة في إنشاء المدن الجديدة والأحوزة العمرانية أدى إلى تكون وتكاثر المخالفات، ولذلك الدولة حاليًا تتجه إلى إنشاء مدن الجيل الرابع.

