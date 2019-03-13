ما راح نخذلكم.. ردود فعل على تويتر بعد انطلاق الأولمبياد الإماراتي

انطلقت مباريات التقسيم في 19 رياضة من بين الرياضات الـ24 التي تشهدها الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، في أبو ظبي، باستثناء كرة القدم فئة 11 لاعبًا ورفع الأثقال والسباحة المفتوحة والترايثلون.



وتستمر على مدى يومي 12 و13 مارس مباريات التقسيم في رياضات ألعاب القوى، الريشة الطائرة، البوتشي،تنس الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة، الطائرة الشاطئية، الدراجات، كرة القدم الخماسي والسباعي، القوارب، السباحة، التنس.



وتصدر هاشتاج #الاولمبياد_الخاص تريند الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع إنطلاق مسابقة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي ستنطلق اليوم الأربعاء فى 19 رياضة من بين الرياضات ال 24 والتى تشهدها الالعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبو ظبي.



وتفاعل المغردون بكتابة تعليقات محفزة للاعبين تضمنت صديقي يا صاحب الهمة، ستكون أنت الفائز لأنك شجاع في تحدي المستحيل دائما "دولة الإمارات متميزة"



وعبر مغردون عن فخرهم بمنتخبهم السعودى المشارك بالأولمبياد " منتخبنا السعودي في #الأولمبياد_الخاص يشارك بأكبر وفد في أولمبياد الألعاب العالمية بأبوظبي، ومحتاجين دعمنا ووقفتنا في هاشتاج نبضنا واحد وما راح نخذلهم إن شاء الله ...



فيما وصف البعض البطولة بدورها الأصيل بالتلاحم الأخوي والاجتماعي " الأولمبياد_الخاص أكثر من مجرد رياضة فهو تعبير عن تلاحم اخوي اجتماعي لجميع الأعمار والجنسيات والأديان نسعى لتوصيل رسالة #السلام و #التسامح و #المحبه للجميع لذلك.