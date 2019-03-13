ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

هيئة قضايا الدولة تقدم الشكر لمحافظ الإسماعيلية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:43 ص
رئيس فرع هيئة قضايا
رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالاسماعيلية
انجي هيبة
استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة المستشار محمد حسن على رئيس هيئة قضايا الدولة بالاسماعيلية .

وخلال اللقاء سلم المستشار محمد حسن خطاب شكر من المستشار الوزير حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة تقديرا للتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطنى وشعب المحافظة وتوابعها.

وأشاد المحافظ بدور القضاء المصرى الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام كما أكد على أننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الادارى بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة فى جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
هيئة قضايا الدولة تقدم الشكر لمحافظ الإسماعيلية
هيئة قضايا الدولة تقدم الشكر لمحافظ الإسماعيلية
هيئة قضايا الدولة تقدم الشكر لمحافظ الإسماعيلية

ترشيحاتنا

منتج مسلسل فالنتينو يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو

شاهد.. رد علي جمعة على سيدة تريد قضاء عدتها في منزل زوجها بالمصيف

"عبد الحميد مجلي" شهيد الطائرة المنكوبة.. قصة شاب ذهب بحثا عن العلم فعاد جثة هامدة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

خالد جلال يكشف حقيقة العودة للزمالك.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

احترس قبل الشراء.. علامات تؤكد فساد الدجاج النيئ

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

دوري أبطال رونالدو.. كيف حرق البرتغالي قلب سيميوني وتحول إلى كابوس مزعج

البترول: زيادة إنتاج الغاز 900 مليون قدم من حقل ريفن بنهاية العام ..صور

محمد رمضان: تأمين مشدد للبنات في حفل التجمع.. ووسائل نقل مخفضة من 3 مناطق بالجيزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

مجلس الوزراء: واي فاي مجانا للجماهير في استادات أمم أفريقيا.. فيديو
أيمن حمزة: مصر تركز على إنجاز الربط الكهربائي مع 3 قارات.. فيديو
اتحاد الطلبة الأفارقة: لا نواجه أي صعوبات في تلقي التعليم بمصر.. فيديو
إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟