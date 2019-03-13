هيئة قضايا الدولة تقدم الشكر لمحافظ الإسماعيلية

استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة المستشار محمد حسن على رئيس هيئة قضايا الدولة بالاسماعيلية .



وخلال اللقاء سلم المستشار محمد حسن خطاب شكر من المستشار الوزير حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة تقديرا للتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطنى وشعب المحافظة وتوابعها.



وأشاد المحافظ بدور القضاء المصرى الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام كما أكد على أننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الادارى بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة فى جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.