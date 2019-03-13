ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

أطلق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر شارة البدء لانطلاق ماراثون رياضى لعدد 600 طالبة من فتيات الغردقة بمناسبة احتفالية المرأة المصرية فى 100 عام تحت شعار " المرأة المصرية .. أصل الحكاية - نحو امرأة ريادية قيادية متنورة".



وكان قد نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر ماراثون رياضى انطلق من ميدان عبد المنعم رياض بمشاركة 600 طالبة من كلية التربية ومدارس مختلفة وأيضا بمشاركة الشباب والرياضة على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.



أكد المحافظ على أهمية مشاركة المرأة في تنمية المجتمع فدورها لا يقل أهمية عن دور الرجل فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وقد وصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بحسن معاملتها، كما أشار إلى أن الدولة تهتم كثيرا بالمرأة في شتى المجالات.