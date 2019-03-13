ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:30 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يشهد انطلاق ماراثون ل٦٠٠ فتاه
إبراهيم جادالله
أطلق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر شارة البدء لانطلاق ماراثون رياضى لعدد 600 طالبة من فتيات الغردقة بمناسبة احتفالية المرأة المصرية فى 100 عام تحت شعار " المرأة المصرية .. أصل الحكاية - نحو امرأة ريادية قيادية متنورة".

وكان قد نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر ماراثون رياضى انطلق من ميدان عبد المنعم رياض بمشاركة 600 طالبة من كلية التربية ومدارس مختلفة وأيضا بمشاركة الشباب والرياضة على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

أكد المحافظ على أهمية مشاركة المرأة في تنمية المجتمع فدورها لا يقل أهمية عن دور الرجل فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وقد وصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بحسن معاملتها، كما أشار إلى أن الدولة تهتم كثيرا بالمرأة في شتى المجالات.
ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور
ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور
ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور
ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور
ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

ترشيحاتنا

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

محمد رمضان: تأمين مشدد للبنات في حفل التجمع.. ووسائل نقل مخفضة من 3 مناطق بالجيزة

2000 جنيه للمتر و8 حالات لحظر التصالح .. صفحة بيضاء مع مخالفات البناء

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

مطار القاهرة يحبط محاولة إدخال مواد كيميائية محظورة .. صور

هآرتس: إسرائيل مرعوبة من التصعيد في المسجد الأقصى وغزة

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

تشكيل بايرن - ليفربول المتوقع.. صلاح وليفاندوفسكي في الهجوم

وداعًا للحمل والولادة.. العلم والكمبيوتر يوفران أطفالاً من نوع جديد

مجلس الوزراء: واي فاي مجانا للجماهير في استادات أمم أفريقيا.. فيديو

أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

فيديو

النيابة الإدارية تطالب بسرعة إيجاد تشريع للإفصاح عن وقائع الفساد.. فيديو
مجلس الوزراء: واي فاي مجانا للجماهير في استادات أمم أفريقيا.. فيديو
اتحاد الطلبة الأفارقة: لا نواجه أي صعوبات في تلقي التعليم بمصر.. فيديو
إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟