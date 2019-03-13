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منتج مسلسل فالنتينو يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
كشف هشام تحسين، منتج مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام، الذي يعرض في رمضان 2019، الحالة الصحية للزعيم وحقيقة توقف التصوير، قائلًا إن "كل الشائعات الغريبة التي تقال عن مرض الزعيم ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف "تحسين" في مداخلة هاتفية ببرنامج " mbc Trending"، والمذاع على فضائية " mbc 4"، أن عادل إمام بصحة ممتازة ويستكمل تصويره للمسلسل، وفقًا لجدول التصوير، مؤكدًا أنه تفاجأ بكم الشائعات التي تناقلتها الصحف والقنوات.

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام صور 40% من مشاهده بالمسلسل، وأن المسلسل سيعرض في رمضان 2019 وسيلحق بالسباق الرمضاني".

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