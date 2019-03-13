محمد علي علوبة.. حكاية أسيوطي رفض قرار الملك بتعيينه وزيرا دون أخذ رأيه

أنجبت محافظة أسيوط عددا كبيرا من الشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات على مدار التاريخ ، والذين كان لهم دور في تاريخ مصر بمختلف عصوره ، وربما يغيب عن بعض من جيل هذا العصر مدى البطولات التي قاموا بها في تاريخ مصر القديم والحديث.



ويرصد هذا التقرير القطب السياسي "محمد علي علوبة" إبن محافظة أسيوط والذي بدأ حياته السياسية في الحزب الوطني في عهد المناضل مصطفى كامل وتولى 5 حقائب وزارية وكان ضمن وفد سعد زغلول الذي سافر إلى باريس لحضور مؤتمر عرض قضية مصر.



يعود نسب محمد علي علوبة الى قبيلة حسام الدين بالحجاز وجاء إلى مصر ومنها إلى جرجا ثم استقر في منفلوط بأسيوط وبعدها انتقل به والده للإقامة بمدينة أسيوط ومنذ صغره كان يتلقى العلوم الدينية حيث أرسله والده الى كتاب بمدينة أسيوط حتى أتم حفظ القرآن الكريم ، والتحق بالتعليم الابتدائي بمدرسة أسيوط وعقب امامه الشهادة سافر الى القاهرة لاستكمال تعليمه الثانوي والتحق بمدرسة الحقوق حتى تخرج منها عام 1889 وعمل محاميا في المحاكم المختلطة وبعد 11 عاما عاد الى أسيوط للعمل في المحاكم الاهلية وعمل تحت التمرين بمكتب حسين بك فهمي والذي كان من أشهر المحامين بأسيوط في ذلك الوقت.



وبدأ محمد علي علوبة دخول السياسة بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل خاصة وانه كان من انصار الحزب الوطني وكان يسافر الى القاهرة لحضور جلساتهم ويرجع إلى مقر عمله أسيوط وفي عام 1909 سافر علوبة الى تركيا ضمن وفد الحزب الوطني الذي سافر لتهنئة الأتراك بالدستور وفور عودتهم من تركيا انخرط علوبة في الحزب الوطني ورشح نفسه لعضوية الجمعية التشريعية نائبا عن بندر أسيوط وفاز فيها وعقب فوزه انتقل للإقامة في القاهرة ومن هنا كان لقاءه بسعد زغلول زعيم الوفد.



وتعددت لقاءات محمد علي علوبة بالزعيم الراحل سعد زغلول وكانوا يتبادلون الآراء خاصة في المبادئ الأربعة عشر التي نادى بها الرئيس الأمريكي " ويلسون " والتي كانت تنص على مساواة الأمم كبيرها وصغيرها وحقها في الحرية وتقرير مصيرها .



وفي نوفمبر 1918 التقى سعد زغلول ومحمد علي علوبة وعلي شعراوي وعبدالعزيز فهمي المندوب السامي وطالبوا وقتها بصفتهم نواب الامة ان تعترف إنجلترا باستقلال مصر وبعد اعتقال سعد زغلول وزملائه الثلاثة سافر وفد مصري من بينهم محمد علي علوبة الى بورسعيد وأبحروا إلى مالطة للقاء سعد زغلول ورفاقه في المنفى ومنها ابحروا الى باريس ولكن انجلترا وضعت أمامهم عراقيل في عرض قضيتهم ولكن أيضا وقفت الخلافات والانقسامات في الوفد المصري فمنهم من وقف بجوار سعد زغلول ومنهم من عارض وكان محمد علي علوبة من المعارضين وبدء في مناصرة فريق عدلي يكن وحزب الاحرار الدستوريين وانخرط في العمل السياسي تحت مظلة حزب الأحرار الدستوريين والذي كان يطلق عليه حزب " الصفوة " .



وبدأ محمد علي علوبة الانخراط في السلطة حيث تولى خمسة مناصب وزارية في خمس وزارات مختلفة حيث تولى منصب وزير الأوقاف في وزارة أحمد زيور واستمر فيها لأقل من عام وخلال هذه الفترة زار أسيوط وفور عودته بادر بمقابلة الملك فؤاد الاول وطلب منه إنشاء معهد أزهري في أسيوط على ضفاف نهر النيل.



ثم تولى وزيرا للمعارف العمومية بوزارة علي ماهر الاولى كما استمر وزيرا للمعارف العمومية في وزارة علي ماهر الثانية ، وشغل منصب وزير الدولة للشئون البرلمانية في وزارة محمود فهمي النقراشي الثانية.



والتي شهدت موقفا لم يحدث من قبل حيث فوجئ محمد علي علوبة بأنه تم تعيينه وزيرا بالوزارة وصورتهم على صفحات الصحف مع الوزراء وتوجه الحرس الى منزله واتصل به محمود باشا النقراشي رئيس الوزراء لتهنئته فتعجب علوبه قائلا :" كيف اكون وزيرا دون أخذ رأيي فقال له رئيس الوزراء ان الملك هو الذي شطب أسم أحد الوزراء ووضع أسمه " وذهب علوبة الى الديوان الملكي واخبرهم انه ليس من الوزراء الذين يعينون دون أخذ رايهم واصر علوبة على رفضه هذا المنصب فطلب منه رئيس الديوان الملكي ان يحلف اليمين ويستقيل وبالفعل حلف علوبه اليمين ثم تقدم باستقالته مبررا ان صحته لا تساعده على الدخول في الوزراء حتى لا تكون صدمة للملك وفي وزارة حسين سري باشا شغل منصب وزير الاوقاف .



كما خاض محمد علي علوبة انتخابات نقابة المحامين امام كامل صدقي وحقق الفوز ورفض الدخول في حكومة محمد محمود باشا السليني.