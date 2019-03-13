خبير عسكري: مصر أمة شهداء.. وقوتها تكمن في تضحيات أبنائها.. فيديو

قال الخبير العسكري اللواء نصر سالم: إن الشهيد هو من يدافع عن وطنه مؤكدا أن الاحتفال بيوم الشهيد يعد رسالة ردع لأعداء مصر من أجل تخويفهم ومنعهم من التفكير في تهديد أي مصلحة من المصالح الخاصة بمصر.



وأوضح" سالم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"mbcمصر 2 " ، اليوم الأربعاء، أن قوات مصر العسكرية و قوتها الشعبية معروفة أمام جميع دول العالم ، لافتا إلى أن القوى الأكبر من هاتين القوتين هي أن يعلم القاصي و الداني أن مصر أمة شهداء .



وأشار الخبير العسكري، إلى أن أى دول تحاول ان تعدي على مصر يجب أن تعلم أن جيشها و شعبها أمام خيارين النصر او الشهادة .

