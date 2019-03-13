جوارديولا يتمنى خروج محمد صلاح ورفاقه أمام بايرن ميونخ

تحدث الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن المواجهة النارية، التي ستجمع بايرن ميونخ وليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "أليانز آرينا"، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وتأهل السيتي للدور ربع النهائي، مساء أمس، الثلاثاء، بعد الانتصار الكبير الذي حققه على شالكه بسباعية نظيفة، لتنتهي 10-2 مجموع اللقائين.



وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "أنا أتأسف للجماهير الإنجليزية، ولكني أريد فوز بايرن ميونخ".



وتابع: "أنا جزء من هذا النادي، وأحبه كثيرًا وأحب ميونخ، لدي العديد من الأصدقاء هناك".



أردف: "إنها مباراة صعبة للفريقين، لكنني أشعر أن بايرن قادر على العبور، وهذا ما اتمناه".



وواصل: "سيكون من الجيد لكرة القدم الإنجليزية، تأهل ثلاث فرق إلى دور ربع النهائي، واحتمال أيضًا يتأهل ليفربول".



وأضاف: "هذا الموسم سيكون استثنائي بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية، إنه شيء جيد لنا، بعد هيمنة الإسبان المواسم الماضية، على كل شيء".



وفتحت مباراة الذهاب بين الريدز والبافاري، الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بتعادلهما سلبيًا على ملعب "أنفيلد".