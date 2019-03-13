إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقرية أم عزام فى الإسماعيلية

أكد المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناه أنه تم إصلاح حظ المياه الرئيسي المغذي لقريه ام عزام من خزان ابوعليان بقرية المحسمة قطر 6 بوصه بتواجد المهندس محمود حسونه رئيس منطقة القصاصين وبأيدى العاملين بالمنطقه.



من جانب آخر تم تكثيف أعمال التوعيه وفق برنامج التوعيه المكثف والجارى تنفيذه بإدارة التوعيه وضم مدارس السلام الإنجيلية للغات والمدرسة الرسميه المتميزه الملحقه للغات.



وتضمنت ندوات للتلاميذ عن ترشيد أستهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية وضرورة إستخدام سلوكيات إيجابية ونبذ السلوكيات السلبية فيما يخص الحفاظ على المياه نحو إستخدام فلسفة جديدة للتعامل مع المياه قوامها تعظيم قيمة المياه وما تنفقه الدولة من أجل إنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات ليس هذا فحسب وإنما دور هام آخر وهو معالجة مياه الصرف الصحى وإستخدامه فى الزراعات الغير مثمرة مثل النجيله والغابات الشجرية والعطرية والنباتات التى تستخدم زيوتها فى محركات الطائرات والسيارات.



وتم خلال الندوات إستخدام الوسائل المساعده من قبل عبد الله عليوه مسؤل التوعية وهايدى على بدوى مكلفة الخدمة العامه وعرض فيلم البحث عن نقطة مياه وإستخدام رسم اللوحات وتلوينها للسلوكيات الإيجابية والبعد عن السلوكيات السلبية.