ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقرية أم عزام فى الإسماعيلية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:53 ص
توعية بمدارس السلام
توعية بمدارس السلام والرسمية المتميزة
انجي هيبة
أكد المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناه أنه تم إصلاح حظ المياه الرئيسي المغذي لقريه ام عزام من خزان ابوعليان بقرية المحسمة قطر 6 بوصه بتواجد المهندس محمود حسونه رئيس منطقة القصاصين وبأيدى العاملين بالمنطقه.

من جانب آخر تم تكثيف أعمال التوعيه وفق برنامج التوعيه المكثف والجارى تنفيذه بإدارة التوعيه وضم مدارس السلام الإنجيلية للغات والمدرسة الرسميه المتميزه الملحقه للغات.

وتضمنت ندوات للتلاميذ عن ترشيد أستهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية وضرورة إستخدام سلوكيات إيجابية ونبذ السلوكيات السلبية فيما يخص الحفاظ على المياه نحو إستخدام فلسفة جديدة للتعامل مع المياه قوامها تعظيم قيمة المياه وما تنفقه الدولة من أجل إنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات ليس هذا فحسب وإنما دور هام آخر وهو معالجة مياه الصرف الصحى وإستخدامه فى الزراعات الغير مثمرة مثل النجيله والغابات الشجرية والعطرية والنباتات التى تستخدم زيوتها فى محركات الطائرات والسيارات.

وتم خلال الندوات إستخدام الوسائل المساعده من قبل عبد الله عليوه مسؤل التوعية وهايدى على بدوى مكلفة الخدمة العامه وعرض فيلم البحث عن نقطة مياه وإستخدام رسم اللوحات وتلوينها للسلوكيات الإيجابية والبعد عن السلوكيات السلبية.
إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقرية أم عزام فى الإسماعيلية
إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقرية أم عزام فى الإسماعيلية
إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقرية أم عزام فى الإسماعيلية
إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقرية أم عزام فى الإسماعيلية
إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بقرية أم عزام فى الإسماعيلية

ترشيحاتنا

منتج مسلسل فالنتينو يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو

حمدي فتحي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بالأهلي

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 27 جنيها

في عيد ميلادها.. ليلى طاهر بدأت مشوارها كمذيعة وتزوجت 6 مرات

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وليون بدوري الابطال

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو

الرحلة الأخيرة لضحايا مهمة العمل.. قصة العلماء المصريين شهداء الطائرة الأثيوبية المنكوبة

هآرتس: إسرائيل مرعوبة من التصعيد في المسجد الأقصى وغزة

إثيوبيا تقرر نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الخارج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

أيمن حمزة: مصر تركز على إنجاز الربط الكهربائي مع 3 قارات.. فيديو
اتحاد الطلبة الأفارقة: لا نواجه أي صعوبات في تلقي التعليم بمصر.. فيديو
إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو
إسكان البرلمان: 18 مليون وحدة سكنية دون ترخيص.. و60% نسبة المخالفات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟