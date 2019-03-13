الدعم الفني بوزارة التعليم العالي يتسلم مخرجات مشروعات التميز بجامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج فريق المتابعة والدعم الفني التابع لإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، وذلك لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات المشتركة مع الجامعة تمهيدًا لإنهاء تنفيذها وتسليم مخرجاتها.



وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في بيان، الأربعاء، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة سوهاج، موضحًا أن ‏الجامعة حريصة كل الحرص على دعم منظومة ضمان الجودة والتطوير بمختلف قطاعاتها، من خلال التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي متمثلة في فريق المتابعة والدعم الفني التابع لإدارة المشروعات بالوزارة، والذي يقوم بزيارات دورية لمتابعة مشروعات التميز بالجامعة.



وقال المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، إن الزيارة تضمنت متابعة العمل ببعض مشروعات التميز بالإدارة المركزية، حيث قام الفريق باستلام وتسلم مخرجات مشروع التميز لتطوير النظام الإداري بعد حصول الجامعة على شهادة الأيزو العالمية 9001/2015.



وأشار الدكتور أيمن عبد الحميد، مدير مركز ضمان الجودة، أن فريق الدعم زار أيضًا كلية الطب البشري لاستلام مخرجات مشروع تميز وحدة الرعاية وجراحات الوجه والرأس للأطفال، وذلك بمصاحبة الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري والدكتورة سامية محمد سعيد مدير المشروع.



من جانبه أوضح الدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، أن اللجنة أشادت بالمجهود المميز لإدارة الجامعة لتطوير وتحسين الهيكل الإداري، كما أثنت علي مستوي الأداء والمظهر العام للعاملين، وطالبتهم بضرورة المحافظة علي هذا المستوى مع السعي للتحسين المستمر.