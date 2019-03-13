قافلة لجنوب الوادى تعالج تلاميذ قرية العوامر بأبوتشت من الجدرى الكاذب

وقعت قافلة طبية من جامعة جنوب الوادى الكشف الطبى على تلاميذ المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية العوامر الغربية بأبوتشت، والبالغ عددهم 750 طفلا، وتم تقديم العلاج المجانى لـ 350 طفلًا من المدرسة والقرية.



جاء ذلك فى استجابة سريعة من الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، لشكوى أهالى قرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبوتشت، بشأن انتشار الجدرى الكاذب بين أطفال القرية.



وأشار الدكتور يوسف غرباوى- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة ضمت أطباء قسم الأمراض الجلدية بطب قنا و ضمن أولويات الجامعة لمعالجة أى مشكلات تواجه المواطنين أو المجتمع المحيط.



