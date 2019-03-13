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منوعات

اتفسح برا ببلاش.. أرخص المدن حول العالم.. رفاهية أكثر وتكلفة أقل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:28 م
مدينة فيلنيوس
مدينة فيلنيوس
مريم صليب
يسعى البعض إلى الخروج عن المألوف دائما والتوجه بالتفكير خارج حدود الدولة التي يعيش فيها واختيار الدول الأكثر هدوءًا والأوفر من حيث النفقات.

وذكرت صحيفة "the sun" أن هناك بعض الدول الأوروبية تقدم خدمة فندقية سياحية فاخرة ونفقات قليلة، أي كثير من الاستمتاع قليل من النفقات، حتى لا تكون الرحلة مكلفة على من يريد السفر، فالرحلة شاملة الوجبات والتنقل وبرنامجا رائعا للاستمتاع بالإجازة قد يصل إلى 200 دولار أقصاه في تلك الدول.

أما عن الدول التي يمكنك السفر إليها، فيمكنك السفر إلى مدينة فيلنيوس الأوروبية التي توفر لك الطعام والتنزه بأرخص سعر في أوروبا كلها يصل إلى 170 يورو، واحتلت بلغاريا المركز الثاني في التكلفة والإقامة، فقد تصل الإقامة هناك ثلاث ليال إلى 175 يورو، وتأتي موسكو في المركز الثالث بتكلفة تصل إلى 200 يورو.

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