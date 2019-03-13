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ديني

شاهد.. رد علي جمعة على سيدة تريد قضاء عدتها في منزل زوجها بالمصيف

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:54 ص
الخروج من المنزل
الخروج من المنزل في فترة العدة
عبد الرحمن محمد
أرسلت سيدة سؤال للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تقول فيه: " مات زوجي وأنا في فترة العدة فيأتي الصيف وتسافر كل عائلتي وأولادي للمصيف فهل يجوز أن أسافر إلى بيتي في المصيف ولا أخرج منه ولكن أكون وسط عائلتي ؟

رد جمعة قائلا: لا يجوز لك الخروج من بيت الزوجية لأن فترة العدة عبادة ويجب المبيت في بيت زوجك ، ولكن يجوز لك الذهاب الى الطبيب او العمل او احضار بعض احتياجات المنزل بشرط ان يكون المبيت بمنزل الزوجية.

وتابع: عدة المرأة التى مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام لقوله تعالى{ والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر}، والأصل فيها أن تمكث المرأة فى منزل الزوجية وذلك احترامًا لرباط الزوجية ولا تخرج إلا للضرورة القصوى ولكن عند خروجها عليها ألا تتزين ولا تتطيب.

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