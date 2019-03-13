المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات.. أفضل مدارس التعليم الفني بالإسماعيلية

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، نتائج مسابقة أفضل مدرسة بمدارس التعليم الفني بالمحافظة.



وقال محمد مهني، مدير التعليم الفني في مديرية التعليم بالإسماعيلية، إن النتائج أسفرت عن فوز المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بالمركز الأول صناعي ٥ سنوات، ومدرسة أبو عطوة بصناعي ٣ سنوات، و بالمركز الأول زراعى ٣سنوات، مدرسة الإسماعيلية الزراعية المشتركة، وبالمركز الأول فندقي ٣ سنوات المدرسة الفندقية وبالتجاري فاز بالمركز الأول أبو صوير التجارية المشتركة الثانوية.



وأضاف مهني أن ترتيب الدرجات المدارس المتقدمة، والفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات ٨٩، وأبو عطوة الصناعية ٨٨ والكهربية بنات ٨٢، والزخرفية بنات ٧ والمعدات الثقيلة ٧٥، والإسماعيلية الزراعية ٧٣، وإبراهيم عثمان الصناعية ٧١، والقصاصين الصناعية ٧٠، والفندقية ٦٥، وأبو صوير التجارية ٦٥.