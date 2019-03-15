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فيديوجراف| رجل يتجرد من مشاعرالأبوة.. أجبر زوجته على قتل أبنائهما

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:01 ص
رجل يتجرد من مشاعرالأبوة
رجل يتجرد من مشاعرالأبوة
شيرين أشرف
شهدت منطقة المرج، جريمة بشعة لم يتجرد فيها الأب من مشاعر الأبوة فحسب، بل من أي مشاعر إنسانية، فلم تعرف الرحمة له بابًا.

تفاصيل مؤلمة تدمي القلوب لا يصدقها عقل، أطفال لا حول لهم ولا قوة، حظهم العثِر أن يكونوا لأب وأم لا يعرفان الرحمة، فكرا بمبدأ الغابة والجاهلية الأولى.

في الفيديوجراف التالي يمكنكم التعرف على تفاصيل الجريمة البشعة:

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