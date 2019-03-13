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أخبار العالم

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:46 ص
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
أحمد قاسم
هاجم وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، اليوم الأربعاء، إمارة قطر، وذلك بعد هجوم وزير الطاقة والصناعة القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية على دول التحالف العربي لمكافحة الإرهاب الذى يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وقال الشيخ خالد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قطر كانت تقول في بداية ازمتها بأن هدف دولنا الأربع هو التعدي على سيادتها. ثم أتت بحكاية أخرى و هي كأس العالم والآن الحكاية الجديدة هي احتلال قطر و السيطرة على الغاز".

وأضاف الشيخ خالد ساخرًا: " واضح أن "حكاية كل يوم" ما هي إلا مقاطع من "حكايتي مع الزمان".

وكان وزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية قد زعم في حوار مع صحيفة "لوسيل" القطرية أن دول الرباعي العربي كانت تسعى إلى "غزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم هناك".

وكتب الوزير البحريني ردًا على تلك التصريحات تغريدة، أمس الثلاثاء، قال فيها: "عبد الله بن حمد العطية يعالج في لندن الله يشافيه و يعافيه. الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره".

وتابع: "شطحاته و مفرداته وصلت به إلى آفاق غير مطروقة. ما أقول إلا الله يعينه".

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