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رياضة

نجم الأهلي يكشف لـ صدى البلد حقيقة أمنيته بخسارة الزمالك في الجزائر

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق حقيقة التصريحات التي أدلى بها عبر قناة النادى الأهلى بشأن تمنيه خسارة الزمالك فى الجزائر أمام نصر حسين داى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية .

قال شريف عبدالمنعم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد اليوم أنه لم يتمنى خسارة الزمالك فى الجزائر وأن كلامه فى قناة النادى الأهلى تم تحريفه و إساءة فهمه مشيرا الى أنه بالعكس يتمنى فوز الزمالك بلقب الكونفيدرالية وليس التأهل فقط من الجزائر لدور الثمانية.

وشدد نجم الأهلى السابق أنه أرسل لـ أمير مرتضى المشرف على الكرة رسالة بالتصريحات التى أدلى بها عبر واتس آب بالفيديو الذى تضمن تصريحاته فى قناة الأهلى عن الزمالك مشيرا الى أنه تحدث عن خسارة الزمالك أمام الأهلى فى قمة الدورى 30 مارس باعتباره منتميا للقلعة الحمراء وهذا أمرا مشروعا ولكنه لم يتطرق لخسارة الفريق الأبيض فى الكونفيدرالية .




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