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إيران تعلن إنشاء 20 ميليشيا عسكرية على حدود إسرائيل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:56 م
إيران تعلن إنشاء
إيران تعلن إنشاء 20 ميليشيا عسكرية على حدود إسرائيل
سمر صالح
أكد مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى، إن بلاده تمكنت من إنشاء 20 مجموعة من الميليشيات المسلحة الموالية لطهران على الحدود مع إسرائيل، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري.

ونقلت الوكالة عن قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، قوله إنه بعد الحرب التي استمرت 33 يومًا في يوليو 2006 بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تم إنشاء 20 مجموعة مسلحة مقاومة على الحدود مع نظام الكيان الصهيوني.

وأضاف العميد فدوي أنه قبل حرب يوليو 2006 لم يكن لدينا جناح مقاوم ضد إسرائيل في لبنان إلا حزب الله، لكن بعد هذه الحرب تم إنشاء 20 مجموعة مثل حزب الله على حدود إسرائيل.

ورأى القائد العسكري الإيراني أنه لو لم يتصرف الإسرائيليون بحماقة والهجوم على لبنان وحزب الله بحرب الـ 33 يومًا، ربما لم نقم بإنشاء 20 مجموعة مسلحة على مقربة من حدودهم.

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