أسبوع ثقافي لطلبة المدينة الجامعية بأسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسوان أسبوعا ثقافيا بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر بصحارى.



تضمنت الفعاليات محاضرة "التطرف والإرهاب بين العقل والفكر" ألقاها مدثر سليم، حيث أشار مدثر إلى أن التطرف والإرهاب هى مفردات تؤدى إلى نفس النتيجة، فالتطرف ظاهرة نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية ودينية، وأضاف أن التطرف لم يقتصر على المجال الدينى بل طال أيضًا مجالات أخرى، وباتت هذه الظواهر مقلقة وتسعى الدولة فى مواجهتها.



كما عقدت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر عبد الباسط عبد الحميد، إلى جانب اكتشاف مواهب من طالبات الجامعة، بجانب ورشة فنية بعنوان "مشغولات خرز" أدارتها المدربة إقبال حسين .



وفى الختام قدم عرض فنى لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى، حيث تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "نعناع الجنينة، أبعاد، يا صلاة الزين، أنا بستناك، أمانة يا دنيا أمانة، نسم علينا الهواء".