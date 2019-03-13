ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

أسبوع ثقافي لطلبة المدينة الجامعية بأسوان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:55 ص
فعاليات الأسبوع الثقافى
فعاليات الأسبوع الثقافى
جمال عاشور
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسوان أسبوعا ثقافيا بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر بصحارى.

تضمنت الفعاليات محاضرة "التطرف والإرهاب بين العقل والفكر" ألقاها مدثر سليم، حيث أشار مدثر إلى أن التطرف والإرهاب هى مفردات تؤدى إلى نفس النتيجة، فالتطرف ظاهرة نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية ودينية، وأضاف أن التطرف لم يقتصر على المجال الدينى بل طال أيضًا مجالات أخرى، وباتت هذه الظواهر مقلقة وتسعى الدولة فى مواجهتها.

كما عقدت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر عبد الباسط عبد الحميد، إلى جانب اكتشاف مواهب من طالبات الجامعة، بجانب ورشة فنية بعنوان "مشغولات خرز" أدارتها المدربة إقبال حسين .

وفى الختام قدم عرض فنى لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى، حيث تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "نعناع الجنينة، أبعاد، يا صلاة الزين، أنا بستناك، أمانة يا دنيا أمانة، نسم علينا الهواء".

ترشيحاتنا

منتج مسلسل فالنتينو يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو

البرلمان يمهل الحكومة سنة لتعميم ماكينات الصرف الآلي

منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو

جوارديولا يتمنى خروج محمد صلاح ورفاقه أمام بايرن ميونخ

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ربيع ياسين عن إصابة رامي ربيعة: مصالح المدربين السبب.. فيديو

تشكيل بايرن - ليفربول المتوقع.. صلاح وليفاندوفسكي في الهجوم

محمد رمضان: تأمين مشدد للبنات في حفل التجمع.. ووسائل نقل مخفضة من 3 مناطق بالجيزة

سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

أيمن حمزة: مصر تركز على إنجاز الربط الكهربائي مع 3 قارات.. فيديو
اتحاد الطلبة الأفارقة: لا نواجه أي صعوبات في تلقي التعليم بمصر.. فيديو
إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو
إسكان البرلمان: 18 مليون وحدة سكنية دون ترخيص.. و60% نسبة المخالفات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟