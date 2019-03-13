نحت وتصنيع بالصابون بثقافة بورسعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد حيث أقام بيت ثقافة النصر ورشة نحت على الصابون للدكتور أحمد طايع بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات بإشراف صابر فوزى تناولت الورشة كيفية تصنيع ونحت أشكال مختلفة من البيئة باستخدام خامة الصابون.



كما استضاف نادى أدب النصر فى ندوته الأسبوعية الشاعر محمد عبد القادر الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى شعر العامية والملقب بجبرتى بورسعيد والذى تحدث عن مشواره الإبداعي و تاريخ بورسعيد منذ النشأة وكيف عبر بقصائده وأغانيه عن البيئة البورسعيدية والمجتمع بكل فئاته وأطيافه كما تحدث عن فن السمسمية ونشأتها وتطورها وأشهر أغانيها التى ارتبطت بالكفاح والنضال وبتاريخ بورسعيد.