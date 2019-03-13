ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

نحت وتصنيع بالصابون بثقافة بورسعيد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:01 م
نحت وتصنيع بالصابون
نحت وتصنيع بالصابون
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد حيث أقام بيت ثقافة النصر ورشة نحت على الصابون للدكتور أحمد طايع بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات بإشراف صابر فوزى تناولت الورشة كيفية تصنيع ونحت أشكال مختلفة من البيئة باستخدام خامة الصابون.

كما استضاف نادى أدب النصر فى ندوته الأسبوعية الشاعر محمد عبد القادر الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى شعر العامية والملقب بجبرتى بورسعيد والذى تحدث عن مشواره الإبداعي و تاريخ بورسعيد منذ النشأة وكيف عبر بقصائده وأغانيه عن البيئة البورسعيدية والمجتمع بكل فئاته وأطيافه كما تحدث عن فن السمسمية ونشأتها وتطورها وأشهر أغانيها التى ارتبطت بالكفاح والنضال وبتاريخ بورسعيد.

ترشيحاتنا

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

لبنان يمنع طائرات بوينج من التحليق في مجاله الجوي

أول رد رسمي من الإسكان على تخوفات قاطني الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"

مؤسس خليها تصدي: مستمرون لمواجهة الغلاء.. ومدير معرض: المبيعات انخفضت 50%

البترول: زيادة إنتاج الغاز 900 مليون قدم من حقل ريفن بنهاية العام ..صور

2000 جنيه للمتر و8 حالات لحظر التصالح .. صفحة بيضاء مع مخالفات البناء

حمدي فتحي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بالأهلي

في عيد ميلادها.. ليلى طاهر بدأت مشوارها كمذيعة وتزوجت 6 مرات

بث مباشر.. ليفربول وبايرن ميونخ في مواجهة مصيرية اليوم

حلاوة شمسهم.. حكاية أول شمس صناعية تطلقها الصين في 2019.. 6 أضعاف الحرارة الطبيعية

"عبد الحميد مجلي" شهيد الطائرة المنكوبة.. قصة شاب ذهب بحثا عن العلم فعاد جثة هامدة

شاهد.. رد علي جمعة على سيدة تريد قضاء عدتها في منزل زوجها بالمصيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

أيمن حمزة: مصر تركز على إنجاز الربط الكهربائي مع 3 قارات.. فيديو
اتحاد الطلبة الأفارقة: لا نواجه أي صعوبات في تلقي التعليم بمصر.. فيديو
إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو
إسكان البرلمان: 18 مليون وحدة سكنية دون ترخيص.. و60% نسبة المخالفات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟