بـ 4 جنيهات فقط تخلصي من رائحة العرق الكريهة لمدة شهر

يعاني بعض الأشخاص من الإبطين ذو الرائحة الكريهة التي يمكن أن تحدث بسبب عدد من العوامل. على الرغم من وجود عدد من مزيلات العرق والمعطرات في السوق التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الرائحة الكريهة في الإبطين ، إلا أنها يمكن أن تلحق الضرر في بعض الأحيان ببشرتك ، مما يسبب تهيجًا أو بقع داكنة. يمكن أن يكون هذا بسبب بعض المكونات الضارة لمزيلات العرق. لذا ، يمكنك دائمًا تجربة العلاجات المنزلية.



قدم موقع بولد سكاى عن وصفة فعالة وغير مكلفة وآمنة للتخلص من رائحة العرق الكريهة لمدة شهر .



- صودا الخبز .

- عصير الليمون .



تمتلك صودا الخبز خصائص مضادة للجراثيم تساعد على التخلص من رائحة الإبط.



المكونات :



1 ملعقة كبيرة صودا الخبز

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون



كيف نفعل :



الجمع بين كل من عصير الليمون وصودا الخبز في وعاء.

اغمس كرة قطنية في الخليط و ضعه على المنطقة المصابة.

اتركه لمدة 10-12 دقيقة ثم اغسله.

كرر هذا 3-4 مرات في اليوم للنتيجة المرجو .