وزير البترول يبحث عن استثمارات جديدة بأمريكا.. ريك بيرى: تطوير الشراكة مع مصر.. BP: إنتاج 900 مليون قدم غاز جديدة من حقل ريفن.. شيفرون: نتطلع للاستكشاف بالبحر الأحمر..وأكسون موبيل: فرص واعدة بالمحروسة

لقاءات هامة لوزير البترول بالولايات المتحدة لجذب استثمارات جديدة

وزير الطاقة الأمريكي لـ الملا: تطوير الشراكة مع مصر في البترول والغاز

بريتش بتروليم: زيادة إنتاج الغاز 900 مليون قدم من حقل ريفن بنهاية العام

شيفرون للاستكشاف: نتطلع للبحث عن البترول في البحر الأحمر

أكسون موبيل: فرص واعدة للاستكشاف البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر

مباحثات مشتركة للوزير في هيوستن مع 4 رؤساء شركات بترول عالمية



شيفرون مهتمة بالفرص البترولية في البحر الأحمر

"أكسون موبيل" تعمل في مصر لأول مرة

شلمبرجير تساهم فى تأهيل الكوادر البشرية بقطاع البترول

بريتش بتروليم "بى بى"

على جانب آخر التقى المهندس طارق الملا، بوب دادلى، رئيس مجموعة بريتش بتروليم العالمية "بى بى"، حيث ناقش الجانبان موقف تنفيذ برامج العمل المشتركة في منطقة البحر المتوسط بعد تدشين المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز بغرب دلتا النيل مؤخرا ووضعها على خريطة الإنتاج.





وأشار الملا إلى الاتفاق على تكثيف الجهود لوضع المرحلة الثالثة من المشروع على خريطة الإنتاج في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي والمعروفة باسم حقل ريفن لتسهم في إضافة معدلات إنتاج مرتفعة من الغاز الطبيعى إلى إنتاج مصر تقدر بحوالي 900 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.





ومن جانبه أكد دادلى أن النجاحات التي حققتها بى بى في مصر في مجال الغاز الطبيعى تدفعها إلى الاستمرار في زيادة استثماراتها لتصبح أكثر دولة استثمرت فيها بى بى عالميا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى التزامها بالعمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط العمل في جميع مشروعاتها في مصر سواء التي تقوم بتشغيلها أو المشاركة فيها مع شركات عالمية أخرى.

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكى، في إطار سلسلة اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يعقدها على هامش مشاركته فى فعاليات ملتقى CERAWeek "سيرا ويك" للطاقة الذى يعقد حاليًا بمدينة هيوستن الأمريكية.وأوضح الملا أن جلسة المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجالات البترول والغاز وإمكانية زيادة استثمارات شركات البترول الأمريكية وتقديم الدعم الفني والتقنى لمصر في مجالات البحث والإنتاج للمصادر غير التقليدية من البترول والغاز خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في هذا المجال، لافتا إلى أن المباحثات تناولت كذلك الجهود المنفذة لاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول والتعاون الإقليمى في منطقة شرق المتوسط لاستغلال موارد الغاز الطبيعى في المنطقة، خاصة بعد إطلاق تأسيس أول منتدى للغاز الطبيعى لدول منطقة شرق المتوسط.وقال الوزير إن اللقاء شهد استعراضا للنجاحات الملموسة التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادى بفضل تبنيها برامج وطنية للإصلاح الاقتصادى الشامل لتحقيق التنمية المستدامة، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير قطاع البترول والغاز في مصر، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لزيادة الإنتاج من اكتشافات الغاز المصرية الكبرى في البحر المتوسط وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير بما أدى لاستعادة مصر لمكانتها كوجهة إقليمية جاذبة لاستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، حيث دخلت شركة أكسون موبيل الأمريكية أكبر الشركات عالميًا للبحث عن البترول والغاز في مصر لأول مرة.من جانبه، أكد الوزير الأمريكى حرص بلاده على تطوير الشراكة مع مصر في جميع المجالات وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات البترول والغاز، مشيرا إلى تقدير الولايات المتحدة للدور الذى تلعبه مصر في تنمية موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط وما حققته من مصر من نتائج متميزة ساهمت في تنامى إمكانياتها وقدراتها في مجال الغاز الطبيعى لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين إقليميا ودوليا في هذا المجال، وأن مصر لديها فرص وقدرات كبيرة يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها، خاصة أن مصر تمضى قدمًا لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول في ظل ما تمتلكه من مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لذلك.على جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع عدد من رؤساء ومسئولى كبرى شركات البترول والطاقة الأمريكية، حيث التقى كلاى نيف، رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث أعرب رئيس الشركة الأمريكية عن تطلعها للعمل في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز، وأنها مهتمة بالفرص البترولية في منطقة البحر الأحمر في ضوء المزايدة التي أعلنتها وزارة البترول المصرية مؤخرا للاستثمار في البحث في هذه المنطقة البكر.من جانبه، أكد المهندس طارق الملا التزام وزارة البترول بتوفير وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطبيق آليات ونماذج متطورة تتسم بالتوازن لتحفيز الشركات الكبرى على العمل في مصر.وبحث المهندس طارق الملا مع ستيف جرينلى، رئيس شركة "أكسون موبيل" الأمريكية للبحث والاستكشاف، رؤية الشركة وخططها للعمل في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث عن البترول والغاز بعد فوزها مؤخرا بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية في البحر المتوسط.وأعرب الملا خلال اللقاء عن ترحيبه بدخول الشركة الأمريكية العملاقة للاستثمار لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف وأن ذلك سيكون له مردود إيجابى على صناعة البترول المصرية من خلال زيادة وتنويع الشركات العالمية العاملة في مصر لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركات العالمية، خاصة في مناطق المياه العميقة التي تتطلب مثل هذا النوع من التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الاحتمالات الواعدة في مناطق المياه العميقة والنجاحات التي حققتها مصر في تنمية واستغلال مواردها من البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة حفزت الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول، وأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تجريها مصر هيأت مناخًا استثماريًا جاذبًا وفرص مواتية للشركات للعمل في مصر.من جانبه، أكد رئيس "أكسون موبيل" أن قرار شركته بالاستثمار لأول مرة في مصر في الاستكشاف والإنتاج يأتي من منطلق إيمانها بالاحتمالات الواعدة والفرص البترولية المتميزة، وأنها إحدى أهم الأسواق الأكثر نموا في أفريقيا والبحر المتوسط في مجال البترول والغاز، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتعزيز تواجدها في مصر والدخول بقوة في أنشطة البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وأنها مهتمة بالمزايدات العالمية التي يطرحها قطاع البترول للبحث في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.كما التقى الملا رئيس شركة شلمبرجير الأمريكية التي تعمل في مصر منذ أكثر من 80 عاما، حيث تم بحث موقف المشروعات المشتركة بين قطاع البترول والشركة الأمريكية لتطبيق أحدث التكنولوجيات والحلول المتطورة التي تساهم في دفع الأنشطة البترولية والغازية في مصر والتعاون في تقديم البرامج التدريبية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع البترول المصرى، بالإضافة إلى استعراض رؤية الشركة المستقبلية في مصر، خاصة بعد افتتاح أحدث مجمع لتقديم خدماتها وأنشطتها في مصر مؤخرا والذى يعد من أكبر مجمعات شركة شلمبرجير على المستوى العالمى.