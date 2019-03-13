وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها إلى توخي الحذر عند زيارة مناطق في الهند

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر عند زيارة بعض المناطق في الهند لانتشار الجريمة والإرهاب فيها.



وناشد مكتب الشئون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقعه الرسمي اليوم، الأربعاء، المواطنين عدم السفر إلى الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير نظرًا لنشوب اضطرابات مدنية.



كما حذرت من الاقتراب من الحدود الهندية-الباكستانية بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات بسبب احتمالية اندلاع صراع مسلح.



وتم حظر موظفي الحكومة الأمريكية من السفر إلى مدن هندية من بينها آسام وأروناتشال براديش وميزورام وناجالاند وميجالايا ومانيبور بدون ترخيص خاص.