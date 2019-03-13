ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها إلى توخي الحذر عند زيارة مناطق في الهند

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:37 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - صورة أرشيفية
أ ش أ
دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر عند زيارة بعض المناطق في الهند لانتشار الجريمة والإرهاب فيها.

وناشد مكتب الشئون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقعه الرسمي اليوم، الأربعاء، المواطنين عدم السفر إلى الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير نظرًا لنشوب اضطرابات مدنية.

كما حذرت من الاقتراب من الحدود الهندية-الباكستانية بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات بسبب احتمالية اندلاع صراع مسلح.

وتم حظر موظفي الحكومة الأمريكية من السفر إلى مدن هندية من بينها آسام وأروناتشال براديش وميزورام وناجالاند وميجالايا ومانيبور بدون ترخيص خاص.

ترشيحاتنا

الفنان محمد علي يعلن انفصاله عن زوجته

2000 جنيه للمتر و8 حالات لحظر التصالح .. صفحة بيضاء مع مخالفات البناء

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو

شاهد.. رد علي جمعة على سيدة تريد قضاء عدتها في منزل زوجها بالمصيف

احترس قبل الشراء.. علامات تؤكد فساد الدجاج النيئ

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو

وثالثهما الشيطان.. قصة أب وأم قتلا أطفالهما الثلاثة إرضاءً لـ الضُرة العاقر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

فيديو

النيابة الإدارية تطالب بسرعة إيجاد تشريع للإفصاح عن وقائع الفساد.. فيديو
مجلس الوزراء: واي فاي مجانا للجماهير في استادات أمم أفريقيا.. فيديو
اتحاد الطلبة الأفارقة: لا نواجه أي صعوبات في تلقي التعليم بمصر.. فيديو
إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟