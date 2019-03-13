متحدث البرلمان: وزير الكهرباء نجح في إعادة حقوق المستهلكين

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أهمية تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أكد فيها أنه سيجري عقد اجتماعات دورية مع رؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء الـ9، وأنه من المعتاد الاجتماع برؤساء الشركات فقط، ولكن هذه الاجتماعات تأتي بهدف متابعة تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.



وحيا "حسب الله"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، حرص الدكتور محمد شاكر على تطوير الخدمة المقدمة للمواطن وتلبية جميع طلباته من قطاع الكهرباء بدون أى معاناة، خاصة أن القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء هى التى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين من خلال تسجيل قراءة العدادات والتحصيل، وأن الاجتماع مع رؤساء القطاعات التجارية يستهدف متابعة عملية التحصيل وإعادة حق الدولة والتأكيد على ضرورة التنبيه على العاملين بإدارة الكشف والتحصيل التدقيق في القراءات وإصدار فواتير سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.



وقال الوزير بالنص: "إحنا مش عايزين لا أقل ولا أكثر من الاستهلاك الفعلي، وهدفنا الحفاظ على حق المواطن لنتمكن من الحفاظ على حق الدولة".



وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن الواقع يؤكد صدق هذه التصريحات من الدكتور محمد شاكر الذى يحرص فعلا على حق الدولة وحق المستهلك في نفس الوقت وأنه لا يتوانى لحظة في فحص شكاوى المواطنين بشأن تضررهم من فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوزير عندما يرصد وجود اخطاء حقيقية لا يتوانى لحظة ليس في إعادة حقوق المستهلكين ولكن في العقاب الحاسم والرادع لمن تسبب في الأخطاء.