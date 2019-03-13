الحبس سنة لـ 3 عاطلين لاتجارهم فى الهيروين بمصر الجديدة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 متهمين، بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بمنطقة مصر الجديدة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربينى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد الجنزورى، والدكتور شريف محمد حافظ، وسكرتارية محمد الغلبان، وأحمد عبدالله.



والمتهمون هم "سمير . م" 56 سنة، مالك حانوت، "خالد . ف" 53 سنة ، سائق، و"ياسر . ال" 48 سنة، عامل.



وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من أحد المصادر يفيد قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، والذى أقر بأنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المتهمين الثانى والثالث ورفقتهم المتوفى، حال تواجدهم لمسكن المتهم الأول لشراء جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى، حيث إنه يشتهر عنه الاتجار فى المواد المخدرة بمحيط مسكنه وإلا أنهم لم يتمكنا من ذلك لحدوث وفاة مرافقهم بالعقار محل الواقعة.