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محافظات

19 مارس.. بدء حملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ الابتدائي بالقاهرة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:45 م
19 مارس.. بدء حملة
19 مارس.. بدء حملة القضاء على الطفيليات المعوية
أ ش أ
أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن الحملة القومية لوزارة الصحة والسكان للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بمدارس القاهرة (الحكومية، الخاصة، والأزهرية) سوف تبدأ خلال الفترة من 19 إلى 28 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقدم الدعم الكامل للحملة من كافة الجهات المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديريات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والأمن ورؤساء اﻷحياء.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء بحضور نوابه الأربعة والسكرتير العام محمد حنفي، والسكرتير العام المساعد مصطفى عبد العزيز، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية، أهم ما تم خلال الأيام الماضية ومنها الاحتفال بيوم الشهيد، مشيدا بدور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، وسيتم خلال الأيام القادمة الاحتفال بعيد الأم التي تعتبر عماد الأسرة فهي التي أنجبت رجالا يدافعون عن الوطن.

وطالب المحافظ بضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العيد القومي لمحافظة القاهرة خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد محافظ القاهرة أهمية تفعيل جراجات السيارات الموجودة أسفل العقارات للقضاء على ظاهرة ركن السيارات بالشوارع الرئيسية.

وأضاف محافظ القاهرة أن تفعيل الجراجات بجميع العقارات الموجودة بالشوارع الرئيسية بالعاصمة سيسهم في التقليل من تلك الظاهرة والحفاظ على الشكل الجمالي للعاصمة.

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