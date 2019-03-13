عميد إعلام الأزهر: مصر تواجه الفكر الإرهابي في أفريقيا.. فيديو

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن العلاقة بين مصر ودول أفريقيا تاريخية وقديمة، لافتا إلى أنه لأول مرة يكون هناك مقر لاتحاد الجامعات الأفريقية في مصر والذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وأضاف "السعيد"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم، الأربعاء، أن حكام مصر منذ القدم وحتى الآن مدركين لقيمة القارة الأفريقية، إضافة إلى أن أفريقيا تمثل عمقا إستراتيجيا لمصر.



وأكد أن الأزهر الشريف له دور كبير في استمرارية العلاقات المصرية الأفريقية، مشيرا إلى أن الأزهر يعد إحدى القوى الدولة الناعمة، موضحا أن مصر تواجه الفكر الإرهابي في أفريقيا وتسعى لحماية القارة الأفريقية من الانخراط في التطرف.

