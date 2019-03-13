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أخبار البلد

وزيرة سابقة: أتمنى أن تكون المرأة أحد تروس النهضة فى مصر

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:42 م
نجوى خليل، وزيرة
نجوى خليل، وزيرة التضامن السابق
أمل مجدى
قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التضامن السابق وعضو المجلس القومى للمرأة، إنها تتمنى أن تكون المرأة أحد تروس النهضة فى مصر.

وأضافت "خليل"، خلال الندوة التى نظمتها لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة بعنوان "كفاح ونجاح ممتد عبر التاريخ"، أن "الفاعل الحقيقى فى الثورات كانت النساء، فهن من حرصن على الكفاح ثم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، ونأمل أن تشارك المرأة سياسيًا بشكل أكبر فى المجتمع".

وأشارت إلى وجود حروب سلبية لمنع المواطن المصرى من الإدلاء بصوته لإصلاح هذا المجتمع، لأن هناك بعض أعداء الوطن يحاولون منعنا من اللحاق بالطفرة التى ستحدث فى المجتمع، والشعور بالإيجابيات التى بدأت فى الظهور، لذلك يجب الحذر والالتفات حول القيادة السياسية التى نثق بها كثيرًا.

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