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عبور 53 سفينة لقناة السويس بحمولات 4.5 مليون طن

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:43 م
عبور 53 سفينة لقناة
عبور 53 سفينة لقناة السويس بحمولات 4.5 مليون طن
أ ش أ
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، الأربعاء، 53 سفينة بحمولات بلغت 4 ملايين و500 ألف طن.

وأشارت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم، إلى عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية "ايفير جريد" بحمولة بلغت 222 ألف طن، وضمت قافلة الجنوب 29 سفينة بحمولات بلغت مليونا و600 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية "ايفير جولدن" بحمولة بلغت 222 ألف طن.

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