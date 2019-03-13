اختبار 24 خطيب مكافأة بدمياط لتحسين المستوى المادي

قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إنه ستجري اليوم الاختبار الشفوى للراغبين في تحسين المستوى المادى لخطباء المكافأة بمكتب رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى لكل خطيب يؤدي الاختبار.





وأشار الى أنه سيجري الاختبار لـ 24 خطيبا بمحافظة دمياط من خطباء المكافأة المعتمدين، والذين يرغبون فى رفع مستواهم المادى، وذلك بعد اجتيازهم اختبار تحريرى فى العلوم الشرعية واللغوية والثقافية والقرآن الكريم وفنيات العمل الدعوى والخطابة.



