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رياضة

الصحف العالمية تتغنى بـ رونالدو بعد ريمونتادا يوفنتوس: ملك دوري الأبطال

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:19 م
إسراء أشرف
فرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، هيمنته على عناوين الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بعد تأهل السيدة العجوز على حساب أتلتيكو مدريد إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بثلاثية وقعها "الدون" في شباك الروخي بلانكوس.

وحقق يوفنتوس ريمونتادا تاريخية ليلة أمس، الثلاثاء، أمام الأتليتي، بفضل ثلاثية رونالدو، بعد أن كان متأخرًا في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
الصحف الإسبانية:
الصحف العالمية تتغنى
خرجت صحيفة "آس" بعناوين: "كريستيانو هو ملك دوري أبطال أوروبا". 
- "أتلتيكو مدريد يودع دوري الأبطال بدون فرصة حقيقة على مرمى يوفنتوس".
- "هاتريك رونالدو دمر الروخي بلانكوس، رصيده من الأهداف وصل إلى 124 هدفًا في البطولة". 
الصحف العالمية تتغنى
عنونت صحيفة "ماركا": "رونالدو يفرض سيطرته".
- "احتاج يوفنتوس لتسجيل ثلاثية بالإياب فوقعها رونالدو". 
- "حلم الأتليتي بالتأهل لنهائي الأبطال على ملعبه (واندا) انتهى". 
الصحف العالمية تتغنى
وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "رونالدو يدمر حلم الأتليتي".
الصحف الإيطالية:
الصحف العالمية تتغنى
عنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" عناوين: "يوفنتوس+ رونالدو = العمل الفذ الجنوني".
- "يوفنتوس يعود بالنتيجة أمام الأتليتي بثلاثية ويتأهل لربع النهائي".
- "هاتريك أسطوري من رونالدو.. أنا هنا من أجل هذه اللحظات".

الصحف العالمية تتغنى
بينما عنونت صحيفة "توتو سبورت": "المريخيون".
- "يوفنتوس العظيم يعود بالنتيجة أمام الأتليتي بفضل هاتريك رونالدو الرائع".
- "البيانكونيري إلى دور ربع النهائي.. القرعة ستقام يوم الجمعة".
الصحف العالمية تتغنى
فيما عنونت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" عناوين: "وحشي". 
- "الأسطورة رونالدو يقلب الطاولة على الأتليتي بهاتريك تاريخي".
- "رونالدو: أنا هنا من أجل هذه اللحظات".

الصحف الفرنسية:
الصحف العالمية تتغنى
"الظاهرة" هكذا وصفت صحيفة "ليكيب" كريستيانو رونالدو.

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