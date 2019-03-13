برلماني في طلب إحاطة لوزير التموين: رغيف العيش مش قصة دعم

أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إحاطة، للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بسببب المستبعدين من البطاقات التموينية، بالأخص العيش، والذي تم على أساسه حذف جزء من الأسر جُزافًا.





وقال "مخاليف"، في تصرحات لـ "صدى البلد": إن رغيف العيش ليس قصة دعم، وإنما هناك معادلة صعبة ستجدها الحكومة مشاكل في حلها، عندما لا تستطيع الحفاظ على سعره بالسوق، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه الحالة، قد يصل رغيف الخبز إلى3 جنيهات، وهذا له تبعات سلبية كثيرة.



