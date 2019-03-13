ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني في طلب إحاطة لوزير التموين: رغيف العيش مش قصة دعم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:48 م
دعم الخبز
دعم الخبز
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إحاطة، للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بسببب المستبعدين من البطاقات التموينية، بالأخص العيش، والذي تم على أساسه حذف جزء من الأسر جُزافًا.

وقال "مخاليف"، في تصرحات لـ "صدى البلد": إن رغيف العيش ليس قصة دعم، وإنما هناك معادلة صعبة ستجدها الحكومة مشاكل في حلها، عندما لا تستطيع الحفاظ على سعره بالسوق، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه الحالة، قد يصل رغيف الخبز إلى3 جنيهات، وهذا له تبعات سلبية كثيرة.

وأضاف أن الحكومة لم تكن منصفة عندما وضعت شروط تنقية البطاقات التموينية، ضاربًا مثال باستهلاك الكهرباء "في بيوت مكونة من أربع أدوار بعداد كهرباء واحد، إزاي نحذفه".

ترشيحاتنا

محمد رمضان: تأمين مشدد للبنات في حفل التجمع.. ووسائل نقل مخفضة من 3 مناطق بالجيزة

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 13-3-2019

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو

رخصة لكل وحدة سكنية.. وإسكان النواب: عشان محدش يقول مكنتش أعرف

سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية فى بنها وأسيوط وحلوان والإسكندرية

إيران تهدد إسرائيل بضربة عسكرية

اكسب الأموال من حسابك على فيسبوك فى 7 خطوات فقط..تعرف عليها

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

رضا عبد العال لـ حسام حسن: عملت أكبر غلطة في تاريخك

مطار القاهرة يحبط محاولة إدخال مواد كيميائية محظورة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار مدرسة في نيجيريا
نوستالجيا.. موسيقار الأجيال: عندي فوبيا وباخد بنج قبل ما أركب طائرة.. فيديو
فيديوجراف.. شمس صناعية صينية بنهاية 2019‎
مرصد الفتاوى: دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف بالتواصل مع الشباب.. فيديو
مشاهد تحبس الأنفاس من الفضاء للقمر الصناعي الجديد إيجبت سات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟