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محافظات

إنشاء شبكات أرضية لمحطة مياه المطاهرة بشوارع أبوقرقاص

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:44 م
إنشاء شبكات أرضية
إنشاء شبكات أرضية لمحطة مياه المطاهرة بشوارع أبوقرقاص
أيمن رياض
تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقر قاص بالمنيا ، أعمال إنشاء غرفة ربط شبكة مياه بشارع الجمهورية بمحطة مياه الشرب بالمطاهرة، ذلك ضمن أعمال إنشاء الشبكات الأرضية للمحطة، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة كافة الأعمال والمشروعات .

وخلال جولته تفقد رئيس المركز أعمال رصف شارع الجمهورية من الموقف الغربي حتي شارع مكة للتأكد من رد الشئ لأصله و رصف وتمهيد الشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتشغيل المشروعات التي تخدم المواطنين لتحقيق السيولة المرورية داخل شوارع المدينة .

من ناحية أخرى، أعلنت الوحدة المحلية، عن شراء عربة كهرباء من الخطة الموحدة للمراكز والمدن لقرية ابيوها وذلك لأعمال إصلاح الأعطال الموجودة بالكشافات و الأسلاك والأعمدة وتغيير التالف منها وتأمين حركة سير المواطنين على الطرق الرئيسية والداخلية ، حفاظا على أرواح المواطنين في جميع القطاعات وخاصة أعمال الكهرباء والتنسيق بين الجهات المختلفة للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطن وخاصة فيما يخص الحياة اليومية له والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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