الصحة: فحص 7.7 مليون مواطن حتى الآن ضمن المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح ٧ مليون و٧٨٣ ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7، في المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم الأربعاء.



وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى ٣٨ مليون و ٦٩٢ ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.



وأضافت، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.



ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد ٢ مليون و٢١٩٥ مواطن بنسبة تحقيق 236 % من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و٧٤٦ ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و٤٢٢ ألف مواطن، والغربية سجلت تردد ٩٣٩ ألف و٥٤١ مواطنا، ثم المنيا ٩٧٩ ألف و ٥٠ مواطنا، تليها محافظة قنا بتردد ٥٩٢ ألف و ٦١٣ مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ ١٠٠ ألفًا و ٨٨٣ مواطنًا.



وأوضح" مجاهد" أنه تم الانتهاء من مسح مليون و٨٧٠ ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.



جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.