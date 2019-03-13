صلاح فوزي: تفعيل قانوني العقوبات والجريمة الإلكترونية كاف لمواجهة الشائعات

قال الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدر مؤخرًا في 2018 تضمن عدمة مواد تجرم نشر الشائعات وإجراءات وقائية منه حجب الواقع والمنع من السفر بإجراءات قضائية، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية له قاربت على الانتهاء وبالتالي ستضع إجراءات تنفيذية أمام مثل نوعية هذه الجرائم.



وأوضح "فوزي"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون العقوبات ينص على عقوبة ما يسمى بالدعاية المثيرة التي لا تعتمد على الحقائق وتستهدف نيل واستقرار الدولة وتهدد النظام العام، مشيرًا إلى أنه لا داع لاستصدار مشروعات قوانين جديدة في هذا الصدد لأن قانوني العقوبات والخدمة المدنية تضمنوا هذه الجرائم مع تحديد نوعية العقاب.



ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية المادة 81 لعام 2016 تنص على فصل الموظف من العمل على الفور بناءً على الأثر المترتب على الشخص المروج للشائعات كونه فاقدا للثقة وهذه النوعية تصنف قانونيا بالجرائم المخلة بالشرف.



وتقدم وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان بمشروع قانون مكافحة الشائعات إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وذلك لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسى هو نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية.



ويعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.



ونوه مشروع القانون، إلى إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.



ويتضمن مشروع القانون 3 مواد:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعهة كاذبة، و بغرامة 10 آلاف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.



وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.



المادة الثانية: ينشئ جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.



المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

