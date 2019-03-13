إنشاء كليتين للسياحة والفنادق والألسن بتكلفة 130 مليون جنيه بالغردقة

معاناة على مدار سنوات عدة يعانيها أولياء الأمور بالبحر الأحمر، خاصة بعد انتهاء المرحلة الثانوية والتفكير في أي كلية سيلتحق بها أبنائهم فمحافظة البحر الأحمر كانت على مدار الفترات والسنوات الماضية خارج حسابات وزارة التعليم العالي، حيث لا تمتلك تلك المحافظة الهامة سولى كلية للتربية ولكن الموقف اختلف حاليا، وبدأ الأمل يعود مرة أخرى وذلك بعد إعلان أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر عن البدء في الأعمال الإنشائية لإنشاء أول كليتين وهما السياحة والفنادق والألسن.



وقال أحمد الضوي عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، إن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالمحافظة كان حلمًا لأهالى المحافظة منذ سنوات خاصة وأن أولياء الأمور بالغردقة كانوا يتكبدون مشقة كبيرة سواء فى المصاريف الخاصة بسفر ابنائهم واقامتهم خارج المحافظة.



وأضاف الضوي، أنه عندما فكرنا فى كليات بالبحر الأحمر فكرنا في إنشاء ما هو مرتبط بسوق العمل بالمحافظة حيث يجرى إنشاء كليتى السياحة والفنادق والألسن على مساحة 4 آلاف متر لكل منهم ثم ستأتي تباعا باقى الكليات كعلوم البحار وغيرها من باقى الكليات.



ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن إنشاء أول كليتنين (السياحة والفنادق، اللغات والترجمة) بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه وستتم الدارسة في العام الدراسي القادم، مشيرا انه بقطاع التعليم العالي ستتوالى إقامة الكليات تباعا، ويتم الآن دراسة لإنشاء جامعتين خاصتين بالغردقة.



وكشف عبدالله أنه تخصص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، وأنه تم اختيار الكليات الجديدة التي يتم البدء بها بالإضافة إلى باقي الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولى والقطاع البحري والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهي ابرز المجالات التي تميز المحافظة عن غيره.



