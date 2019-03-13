ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

إنشاء كليتين للسياحة والفنادق والألسن بتكلفة 130 مليون جنيه بالغردقة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:21 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
معاناة على مدار سنوات عدة يعانيها أولياء الأمور بالبحر الأحمر، خاصة بعد انتهاء المرحلة الثانوية والتفكير في أي كلية سيلتحق بها أبنائهم فمحافظة البحر الأحمر كانت على مدار الفترات والسنوات الماضية خارج حسابات وزارة التعليم العالي، حيث لا تمتلك تلك المحافظة الهامة سولى كلية للتربية ولكن الموقف اختلف حاليا، وبدأ الأمل يعود مرة أخرى وذلك بعد إعلان أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر عن البدء في الأعمال الإنشائية لإنشاء أول كليتين وهما السياحة والفنادق والألسن.

وقال أحمد الضوي عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، إن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالمحافظة كان حلمًا لأهالى المحافظة منذ سنوات خاصة وأن أولياء الأمور بالغردقة كانوا يتكبدون مشقة كبيرة سواء فى المصاريف الخاصة بسفر ابنائهم واقامتهم خارج المحافظة.

وأضاف الضوي، أنه عندما فكرنا فى كليات بالبحر الأحمر فكرنا في إنشاء ما هو مرتبط بسوق العمل بالمحافظة حيث يجرى إنشاء كليتى السياحة والفنادق والألسن على مساحة 4 آلاف متر لكل منهم ثم ستأتي تباعا باقى الكليات كعلوم البحار وغيرها من باقى الكليات.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن إنشاء أول كليتنين (السياحة والفنادق، اللغات والترجمة) بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه وستتم الدارسة في العام الدراسي القادم، مشيرا انه بقطاع التعليم العالي ستتوالى إقامة الكليات تباعا، ويتم الآن دراسة لإنشاء جامعتين خاصتين بالغردقة.

وكشف عبدالله أنه تخصص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، وأنه تم اختيار الكليات الجديدة التي يتم البدء بها بالإضافة إلى باقي الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولى والقطاع البحري والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهي ابرز المجالات التي تميز المحافظة عن غيره.

ترشيحاتنا

شاهد..كامل الوزير في اجتماع للحكومة

مكرم محمد أحمد: الإخوان قتلوا جمال عبد الناصر

إيران تهدد إسرائيل بضربة عسكرية

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

رضا عبد العال لـ حسام حسن: عملت أكبر غلطة في تاريخك

تناولي كوب ماء دافء على الريق وشاهدى ماذا يحدث لجسمك

حقيقة الصورة المنسوبة لـ أبي بكر البغدادي

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

منتج مسلسل فالنتينو يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 13-3-2019

كامل الوزير يكشف تفاصيل أول مكالمة من الرئيس بعد حلف اليمين

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

فيديو

الزراعة: تشجيع المستثمرين على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.. فيديو
شاهد .. سقوط طائرة على أحد المنازل بأمريكا
الريجيم الذكي.. النظام الغذائي الأمثل لفقدان الوزن دون جراحة.. فيديو
عزالدين أبوستيت: أسبوع فارا يأتي بمشاركة جميع الدول الأفريقية.. فيديو
وزير الاتصالات: نعمل على تيسير العمل للشركات الناشئة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟