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برلمان

نائبة: الرئيس حريص على المصارحة والشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:29 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوى
قالت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد على المصارحة والمكاشفة فى كلماته للشعب المصرى، ويضع كل الأمور أمام المواطنين فى إطارها الطبيعى.

وأضافت المصرى، فى بيان لها اليوم، أن الرئيس ألقى الضوء خلال الفترة الأخيرة على عدد من الموضوعات الهامة وأبرزها الشائعات وحروب الشائعات التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى مختلف الصفحات والتى تستهدف من خلالها صغار السن الذين لم يعاصروا الجرائم التى قامت بها هذه الجماعة الإرهابية على مر التاريخ.

وأكدت المصرى، أن الشائعات لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية التى تقوم بها هذه الجماعات، ويؤكد أن هذه الشائعات تدار من خلال خطة ولها اعتمادات مالية يتم رصدها لتحقيق هذا الهدف المشبوهة من أجل بث اليأس والإحباط بين الشباب، مشيدة بوعى المصريين فى رفض هذه الشائعات والمرضى قدما فى بناء الدولة المصرية والجميع يقف فى خندق واحد خلف القيادة السياسية لتحقيق هذا الهدف.

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