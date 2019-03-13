نائبة: الرئيس حريص على المصارحة والشائعات لا تقل خطورة عن الإرهاب

قالت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد على المصارحة والمكاشفة فى كلماته للشعب المصرى، ويضع كل الأمور أمام المواطنين فى إطارها الطبيعى.





وأضافت المصرى، فى بيان لها اليوم، أن الرئيس ألقى الضوء خلال الفترة الأخيرة على عدد من الموضوعات الهامة وأبرزها الشائعات وحروب الشائعات التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى مختلف الصفحات والتى تستهدف من خلالها صغار السن الذين لم يعاصروا الجرائم التى قامت بها هذه الجماعة الإرهابية على مر التاريخ.



