55 شركة جنوب أفريقية عاملة فى مصر برأسمال 277 مليون دولار

ذكر تقرير صادر عن الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة، أن جنوب أفريقيا الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر والأكثر تطورا فى القارة الأفريقية تأتى فى المرتبة رقم 66 من حيث الدولة الأجنبية المستثمرة فى مصر.



وأضاف التقرير، أن عدد الشركات الجنوب افريقية العاملة فى مصر وصل عددها إلى 50 شركة بإجمالي رأس مال مصدر 277 مليون دولار وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية نحو 15 مليون دولار.



وأعلن اتحاد الصناعات المصرية عن سفر 15 شركة مصرية إلى دولتي زامبيا وجنوب أفريقيا اليوم الاربعاء لتستمر على مدار 8 أيام لبحث أوجه التعاون الاقتصادي، وفتح أسواق تجارية للسلع المصرية.



ويستهدف تنظيم بعثات لعدد 6 – 8 دول أفريقية خلال عام 2019 الجاري، وذلك فى لزيادة التعاون مع القارة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.



وتعد دولة زامبيا التي تقع وسط افريقيا المحطة الثانية للبعثة و تشتهر بالمنتجات الزراعية المتنوعة مثل الذرة الشامية، وتشمل محاصيل رئيسية أخرى مثل ، والبن، الدخن، الذرة، قصب السكر، التبغ.



وترتبط مصر مع زامبيا بعلاقات اقتصادية فى القطاع التجارى حيث وقعا فى يناير الماضى مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة فى منطقة موكوشى بوسط زامبيا، تعتمد على الخبرات المصرية والأيدي العاملة الزامبية، وذلك فى تجربة تُعد الثانية من نوعها، حيث تم إنشاء المزرعة الأولى عام 2006.



حيث تبلغ مساحة المزرعة الجديدة نحو 600 هكتار، ويتم فيها زراعة محاصيل جديدة لم تزرع من قبل في زامبيا.