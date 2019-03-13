14 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء ١٤ سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات حاويات ومغادرة سفينة وموجود علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات كما من المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.



كما استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء ٤ سفن وموجود علي الأرصفة سفينه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وجاري التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء