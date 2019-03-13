ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة: مهرجان زكي طليمات أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:22 م
زكي طليمات
زكي طليمات
جمال الشرقاوي
أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 36 من مهرجان المسرح العربى "زكى طليمات" والذى تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ويحمل شعار "صدق حلمك .. تتصدق " على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويستمر حتى الاثنين 25 مارس.

وأكدت عبد الدايم، أن المهرجان أحد مسارات الحراك الفنى فى مجال المسرح والتى تتيح لطلاب المعهد العالى للفنون المسرحية الفرصة للتعبير عن جيل الشباب وأفكارهم والقاء الضوء على امالهم واحلامهم وطموحاتهم الى جانب اكتساب المهارات العملية اللازمة والمكملة للدراسة الأكاديمية.

وخلال الحفل كرمت وزير الثقافة عددا من عمداء المعهد العالى للفنون المسرحية السابقين هم الدكتور عبد المنعم مبارك، الدكتور عبد الناصر الجميل، الدكتور حسن عطية، الدكتور مصطفى سلطان، الدكتور احمد سخسوخ ، الدكتور جلال حافظ، الدكتور سناء شافع، الدكتور سمير احمد، الدكتور فوزى فهمي، الدكتور جلال الشرقاوى إلى جانب الدكتورة عبير فوزي والدكتورة رشا خيرى من أعضاء هيئة التدريس ، كما كرمت ايضا النجم ماجد الكدوانى أحد أبناء المعهد العالى للفنون المسرحية مع خريجى عام 2002 وبعض الدارسين المتميزين.

وتضمن الافتتاح فقرة موسيقية لفريق براس ساوند باند ومعرضًا لإبداعات طلاب قسم الديكور إلى جانب لوحة استعراضية بعنوان الحلم يبدأ برحلة موسيقى كريم ياسر ، ديكور محمود هاشم من اخراج احمد عبد الصبور وجسدت نخبة من رموز فن المسرح أداها طلاب معهد الفنون المسرحية بمشاركة مجموعة من طلاب معهد البالية.
وزيرة الثقافة: مهرجان زكي طليمات أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح
وزيرة الثقافة: مهرجان زكي طليمات أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح
وزيرة الثقافة: مهرجان زكي طليمات أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح
وزيرة الثقافة: مهرجان زكي طليمات أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود ليفربول في مباراة مصيرية أمام بايرن ميونخ.. اليوم

الفنان محمد علي يعلن انفصاله عن زوجته

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

وثالثهما الشيطان.. قصة أب وأم قتلا أطفالهما الثلاثة إرضاءً لـ الضُرة العاقر

مطار القاهرة يحبط محاولة إدخال مواد كيميائية محظورة .. صور

"عبد الحميد مجلي" شهيد الطائرة المنكوبة.. قصة شاب ذهب بحثا عن العلم فعاد جثة هامدة

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالله غيث.. القذافي حاول إنقاذه | نوستالجيا

حقيقة الصورة المنسوبة لـ أبي بكر البغدادي

رضا عبد العال لـ حسام حسن: عملت أكبر غلطة في تاريخك

هآرتس: إسرائيل مرعوبة من التصعيد في المسجد الأقصى وغزة

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

فيديو

قطاع الأعمال: مديونيات الوزارة تتخطى 38 مليار جنيه .. فيديو
نصائح لضمان سلامة مروحة السيارة..فيديو
شاهد.. أخطر البنادق المستخدمة في الحروب حول العالم
شاهد.. أعلام الدول الأكثر جاذبية وغرابة حول العالم
شاهد..كامل الوزير في اجتماع للحكومة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟