وزيرة الثقافة: مهرجان زكي طليمات أحد مسارات الحراك الفني في مجال المسرح

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 36 من مهرجان المسرح العربى "زكى طليمات" والذى تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ويحمل شعار "صدق حلمك .. تتصدق " على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويستمر حتى الاثنين 25 مارس.



وأكدت عبد الدايم، أن المهرجان أحد مسارات الحراك الفنى فى مجال المسرح والتى تتيح لطلاب المعهد العالى للفنون المسرحية الفرصة للتعبير عن جيل الشباب وأفكارهم والقاء الضوء على امالهم واحلامهم وطموحاتهم الى جانب اكتساب المهارات العملية اللازمة والمكملة للدراسة الأكاديمية.



وخلال الحفل كرمت وزير الثقافة عددا من عمداء المعهد العالى للفنون المسرحية السابقين هم الدكتور عبد المنعم مبارك، الدكتور عبد الناصر الجميل، الدكتور حسن عطية، الدكتور مصطفى سلطان، الدكتور احمد سخسوخ ، الدكتور جلال حافظ، الدكتور سناء شافع، الدكتور سمير احمد، الدكتور فوزى فهمي، الدكتور جلال الشرقاوى إلى جانب الدكتورة عبير فوزي والدكتورة رشا خيرى من أعضاء هيئة التدريس ، كما كرمت ايضا النجم ماجد الكدوانى أحد أبناء المعهد العالى للفنون المسرحية مع خريجى عام 2002 وبعض الدارسين المتميزين.



وتضمن الافتتاح فقرة موسيقية لفريق براس ساوند باند ومعرضًا لإبداعات طلاب قسم الديكور إلى جانب لوحة استعراضية بعنوان الحلم يبدأ برحلة موسيقى كريم ياسر ، ديكور محمود هاشم من اخراج احمد عبد الصبور وجسدت نخبة من رموز فن المسرح أداها طلاب معهد الفنون المسرحية بمشاركة مجموعة من طلاب معهد البالية.