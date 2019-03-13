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برلمان

رئيس إفريقية النواب يعزي سفارتي إثيوبيا وكينيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:26 م
طارق رضوان يقدم العزاء
طارق رضوان يقدم العزاء لضحايا الطائرة الاثيوبية
فريدة محمد
توجهة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية ، ممثلا لمجلس النواب، الي سفارتي إثيوبيا وكينيا لتقديم واجب العزاء لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة .

ورافق النائب طارق رضوان، كلا من النواب مني منير ومي محمود وايفلين متي ، لتقديم واجب العزاء للسفير دينا مفتي سفير إثيوبيا بالقاهرة .

كما توجه الوفد الي مقر السفارة الكينية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء للسفير أوتيانو جوف ماكووينجا.
رئيس إفريقية النواب يعزي سفارتي إثيوبيا وكينيا في ضحايا الطائرة المنكوبة
رئيس إفريقية النواب يعزي سفارتي إثيوبيا وكينيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

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