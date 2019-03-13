رئيس إفريقية النواب يعزي سفارتي إثيوبيا وكينيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

توجهة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية ، ممثلا لمجلس النواب، الي سفارتي إثيوبيا وكينيا لتقديم واجب العزاء لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة .



ورافق النائب طارق رضوان، كلا من النواب مني منير ومي محمود وايفلين متي ، لتقديم واجب العزاء للسفير دينا مفتي سفير إثيوبيا بالقاهرة .



كما توجه الوفد الي مقر السفارة الكينية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء للسفير أوتيانو جوف ماكووينجا.