رئيس إفريقية النواب يعزي سفارتي إثيوبيا وكينيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

توجهة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية ، ممثلا لمجلس النواب، الي سفارتي إثيوبيا وكينيا لتقديم واجب العزاء لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة .
ورافق النائب طارق رضوان، كلا من النواب مني منير ومي محمود وايفلين متي ، لتقديم واجب العزاء للسفير دينا مفتي سفير إثيوبيا بالقاهرة .
كما توجه الوفد الي مقر السفارة الكينية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء للسفير أوتيانو جوف ماكووينجا.
ورافق النائب طارق رضوان، كلا من النواب مني منير ومي محمود وايفلين متي ، لتقديم واجب العزاء للسفير دينا مفتي سفير إثيوبيا بالقاهرة .
كما توجه الوفد الي مقر السفارة الكينية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء للسفير أوتيانو جوف ماكووينجا.