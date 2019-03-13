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أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول مشاركة مصر فى فعاليات بورصة برلين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:25 م
إجتماع مجلس الوزراء
إجتماع مجلس الوزراء
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقريرًا حول مشاركة مصر فى فعاليات بورصة برلين للسياحة، مشيرة إلى أنها كانت مشاركة متميزة للغاية، لافتة في الوقت نفسه إلى التنسيق والتعاون الذى تم مع وزارة الآثار لإظهار الجناح المصريّ بأفضل صورة مُمكنة.

وأشارت إلى أنه تمّ على هامش المعرض عقد اجتماعات مع كبريات الشركات السياحية العالمية، وحصلت مصر على جائزة المقصد السياحيّ الأكثر نموًا في ألمانيا.

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