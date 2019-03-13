تركيا تتراجع أمام ضغوط ألمانيا وتجدد تصريح عمل صحفي ألماني

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن تصريح عمل مدير مكتب قناة "زي.دي.إف" الألمانية، جيورج براس، في إسطنبول، تم تمديده بعد رفض تركيا في البداية تجديد بطاقته الصحفية ومعه عدد من الصحفيين الأجانب الآخرين.



وقالت "زي.دي.إف"، أمس الثلاثاء، إن براس سيعود إلى تركيا لاستئناف عمله، بعد أن غادر إسطنبول، يوم الأحد الماضي، مع مراسل ألماني آخر بعد رفض تجديد تصريحه، حيث اتهمت القناة آنذاك الحكومة التركية بمحاولة إسكات المنظمات الإخبارية الدولية.



وأضافت القناة أنه وبعد تجديد تصريح مدير مكتبها، سيحصل توماس زايبرت، مراسل صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في تركيا وصحفيين آخرين على تصريحات مزاولة أعمالهم.



وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد انتقد تركيا لمعاملتها الصحفيين، قائلًا لصحيفة "تاجس شبيجل" إن الرفض "لا يتفق مع فهمنا لحرية الصحافة".